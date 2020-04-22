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مدير عام المستشفيات يناقش جهوزية المستشفيات فى المرحلة المقبلة

22 نيسان / أبريل 2020 10:15

مدير عام المستشفيات يناقش جهوزية المستشفيات فى المرحلة المقبلة
مدير عام المستشفيات يناقش جهوزية المستشفيات فى المرحلة المقبلة

غزة- الرأي

ناقش د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، مستوى جهوزية المستشفيات واحتياجاتهم فى ظل جائحة كورونا، وذلك خلال لقائه اليوم بمدراء المستشفيات وبحضور مدراء ادارته .

واستعرض د.صباح آخر المستجدات الخاصة بخطة وزارته و الاستعدادات الحالية و المقبلة بمستوياتها الثلاث.

وتطرق إلى السياسات العامة المتعلقة بتوزيع الكوادر الطبية،داعيا مدراء المستشفيات الى إعادة تقييم الاحتياج من الكوادر بفئاتهم المختلفة لتشغيل الخدمات الأساسية داخل المستشفيات خلال السيناريوهات المقبلة،على أن يكون الفائض من الكوادر تحت تصرف الوزارة للعمل فى المرافق المختلفة وفق الاحتياج فى ظل أزمة جائحة كورونا.

وفى سياق منفصل،التقى د.صباح بفريق العمل المكلف بوضع الخطط والآليات ضمن الغاية الثامنة فى خطة ادارة أزمة كورونا والتى تتعلق بضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية فى القطاع الصحى فى ظل تلك الجائحة .

وضم الفريق ممثلين عن الادارة العامة للرعاية الأولية والصحة النفسية ووحدة التخطيط ومدير دائرة التطوير والمتابعة د.رولا أبو ضلفة وذلك برئاسة مدير عام المستشفيات.

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