"التشريعي" يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي

غزة- الرأي

التقى القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، مع رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض، بحضور رئيس اللجنة القانونية بالتشريعي النائب محمد فرج الغول، وكُلاً من النواب: يونس الأسطل، مروان أبو راس، ومشير المصري، ومشاركة أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالتشريعي أمجد الاغا.

وأشار النائب الزهار إلى أن اللقاء يأتي في إطار مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، ودراسة طبيعة التشريعات اللازمة لضبط تلك الإجراءات بهدف تجنيب شعبنا ويلات هذا الداء.

من ناحيته، شرح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي الدكتور محمد عوض، جهود الوزارات والجهات الحكومية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لافتاً لواقع مراكز الحجر الصحي وأعداد المحجورين والخدمات الصحية التي تقدمها الجهات الحكومية لهم.