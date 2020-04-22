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ضمن فعاليات مبادرة "بلدنا نظيفة"

طواقم بلدية غزة يدهنون أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسة للمدينة

22 نيسان / أبريل 2020 10:37

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غزة- الرأي

نفذ طواقم  بلدية غزة ومجموعة من المتطوعين،  أعمال دهان أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسية في مدينة غزة، ضمن فعاليات مبادرة "بلدنا نظيفة"،  للحفاظ على الصحة العامة وتزيين وتجميل المدن والمحافظات المختلفة.
وكان رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة د. يحيى السراج قد أعلن صباحًا عن إطلاق فعاليات مبادرة مجتمعية بيئية بعنوان "بلدنا نظيفة" في كافة المحافظات، للحفاظ على الصحة العامة والنظافة وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية وزراعتها مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظل جائحة كورونا العالمية، وذلك بالتعاون والشراكة مع وزارة الحكم المحلي.

94627005_2984236404999352_5504524829237182464_n طواقم بلدية غزة يدهنون أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسة للمدينة 93933286_2984236174999375_5310098063543500800_n
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