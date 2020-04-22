الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب وباء "كورونا"

الرأي – وكالات:

حذر برنامج الغذاء العالمي التابعة للأمم المتحدة من أن وباء كوفيد-19 يمكن أن يؤدي بسبب انعكاساته الاقتصادية المدمرة، إلى تضاعف عدد المهددين بالمجاعة وإلى "كارثة إنسانية" على مستوى العالم.

وجاء تحذير برنامج الغذاء العالمي بشأن عواقب الوباء في قطاع الأغذية، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في العالم إلى 177 ألفا منذ ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة الدولية إن "عدد الأشخاص الذين يعانون بشدة من الجوع يمكن أن يتضاعف بسبب وباء كوفيد-19 ليبلغ أكثر من 250 مليونا في نهاية 2020"، مشيرة إلى خطر حدوث "كارثة إنسانية عالمية".