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الإعلام تطلق حملة للتوعية بمخاطر "كورونا"

22 نيسان / أبريل 2020 11:20

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أطلقت وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، حملة إعلامية جديدة للتوعية والتثقيف بمخاطر فايروس "كورونا" وسبل الوقاية منه.

ووضعت الوزارة عشرات اللوحات الإعلانية على معظم مفترقات قطاع غزة الرئيسية، حملت نصائح وإرشادات توعية للموطنين، وكلمات تحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الحكومية لضمان سلامتهم.

وحملت اللوحات الإعلانية رسائل توعية وتثقيف مثل "كوادرنا الطبية خط الدفاع الأول"  "لسلامتك خليك بالبيت" "معاً نلتزم بالبيت نرتدي الكمامة ننجو من الوباء" "#كمامتك حمايتك فحافظ على ارتداءها عند خروجك من المنزل" "لتحافظ على صحتك ارتدي كمامتك".

ومنذ بداية جائحة كورونا في العالم ووصولها لقطاع غزة وفلسطين، عملت وزارة الإعلام بالشراكة مع كافة الجهات الحكومية والمجتمعية على نشر الإرشادات التثقيفية والتوعوية بمخاطر كورونا وسبل الوقاية منه ومنع انتشاره.

وأوضح سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن الحملة تأتي في سياق الدور التثقيفي للمواطنين وتضاف إلى سلسلة من الجهود التوعوية التي اشرف عليها المكتب خلال الجائحة عبر الإذاعات والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبين معروف ان الحملة تأتي بالتنسيق مع العديد من شركات الدعاية والإعلان التي استعدت لاستخدام يافطاتها الإعلانية الكبيرة مجانًا ضمن مسئولياتها المجتمعية،موضحا ان الحملة استخدمت اكثر من ٥٠ يافطة إعلانية كبيرة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وشكر معروف شركات الدعاية المشاركة وهي: ابداع وروك بلاس والفلسطينية فيلكس، مؤكدًا على أهمية هذا النمط الإعلاني في مخاطبة المواطن مباشرة.

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