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الشعبية الحصار المالي المفروض علينا من السلطة لن يحقق أهدافه

22 نيسان / أبريل 2020 12:05

RwzZMعضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض
RwzZMعضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض

غزة – الرأي:

أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله أن استمرار الحصار المالي المفروض على الجبهة من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة لم ولن يحقق أهدافه، فالجبهة عصية على الانكسار، ولا تسمح لأحد بابتزازها أو مساومتها على حقوق وثوابت شعبنا.

وأضاف عوض الله في تصريح صحفي أن الجبهة ستواصل نضالها الديمقراطي من أجل التصدي للنهج المدمر لهذه القيادة المتنفذة والذي أدى إلى نتائج كارثية على قضيتنا الوطنية وأوضاع شعبنا الفلسطيني.

وأكد عوض الله أن المطلوب من هذه القيادة المتنفذة مغادرة نهج أوسلو فوراً، والمبادرة بتنفيذ قرارات الاجماع الوطني المتوافق عليها وعلى رأسها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية ديمقراطية تعيد الاعتبار للمشروع الوطني وإنهاء حالة التفرد بالقرار والهيمنة على مقدرات الشعب الفلسطيني.

 

 

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