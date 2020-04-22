الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من محافظات القدس والخليل ورام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رأفت نمر عبد الله مسالمة من بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، والشاب انس النجار (22 عاما) من حي وادي أبو كتيلة في مدينة الخليل، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالبين في جامعة بيرزيت عبد الرحمن علوي من قرية دير جرير شرق المحافظة، ومحمد حسن من مدينة رام الله.

كما داهمت منزل المواطن ياسر الشني في مخيم الجلزون شمال رام الله وعبثت بمحتوياته قبل أن تعتقل نجله ضياء، وتعتدي على شابين من العائلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غرب رام الله وداهمت منزل الأسير إبراهيم أبو رداحة، وعبثت في محتوياته وروّعت ساكنيه.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، الشاب مرزوق حشيمة من شارع الواد بالبلدة القديمة، وفقا لما أفاد به مركز معلومات وادي حلوة.

وأوضح المركز أيضا أن قاضي محكمة الاحتلال أجّل محاكمة الشابين مراد مسك ليوم غد الخميس وصبيح أبو صبيح ليوم الأحد القادم، حيث يجري التحقيق معهما في الزنازين.