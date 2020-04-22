وكالة الرأي الفلسطينية الشعبية الحصار المالي المفروض علينا من السلطة لن يحقق أهدافه وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل إصابة واحدة بفيروس "كورونا" في كفر عقب وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام تطلق حملة للتوعية بمخاطر "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية توغل إسرائيلي محدود شرق رفح وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة تحذر من "كارثة إنسانية" بسبب وباء "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية طواقم بلدية غزة يدهنون أحجار الجبهة في الشوارع الرئيسة للمدينة وكالة الرأي الفلسطينية "التشريعي" يلتقي رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يناقش جهوزية المستشفيات فى المرحلة المقبلة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو الريش": عمليات الطوارئ تتابع اجراءات الوقاية والجهوزية لمواجهة كورونا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

العمل والاتحاد العام للصناعات يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

22 نيسان / أبريل 2020 12:27

العمل والاتحاد العام للصناعات يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة
العمل والاتحاد العام للصناعات يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل، مع الاتحاد العام للصناعات، آليات واجراءات تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة جراء الاجراءات والاستعدادات الاحترازية في اطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

 جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع وكيل وزارة العمل موسى السماك،  بنائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك بحضور  خضر شنيورة، محمد المنسي وعن وزارة العمل م. ماهر ابوريا.
بدوه،  أطلع السماك الحضور علي آليات سير العمل في تنفيذ المنحة الممولة من لجنة المتابعة الحكومية والتي بقيمة مليون دولار، لصالح 10000 عامل متضرر.


كما أفاد السماك أن عدد المسجلين بلغ  130 ألف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، وبلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خضعوا لمعايير التفضيل للوصول الى الأكثر تضررا، بناء علي وزن القطاع المتضرر، حجم الضرر، الحالة الاجتماعية، و عدد الأولاد.


و قد استلم السماك من الاتحاد العام كشوفات بقوائم العمال في القطاعات المتضررة والتي تنطوي تحت مظلة الاتحاد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توفر (200) وجبة للمستضافين في الحجر الصحي بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟