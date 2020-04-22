العمل والاتحاد العام للصناعات يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل، مع الاتحاد العام للصناعات، آليات واجراءات تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة جراء الاجراءات والاستعدادات الاحترازية في اطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي جمع وكيل وزارة العمل موسى السماك، بنائب رئيس الاتحاد العام للصناعات علي الحايك بحضور خضر شنيورة، محمد المنسي وعن وزارة العمل م. ماهر ابوريا.

بدوه، أطلع السماك الحضور علي آليات سير العمل في تنفيذ المنحة الممولة من لجنة المتابعة الحكومية والتي بقيمة مليون دولار، لصالح 10000 عامل متضرر.



كما أفاد السماك أن عدد المسجلين بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، وبلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خضعوا لمعايير التفضيل للوصول الى الأكثر تضررا، بناء علي وزن القطاع المتضرر، حجم الضرر، الحالة الاجتماعية، و عدد الأولاد.



و قد استلم السماك من الاتحاد العام كشوفات بقوائم العمال في القطاعات المتضررة والتي تنطوي تحت مظلة الاتحاد.