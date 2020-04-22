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حماس تبارك العملية البطولية في بيت لحم

22 نيسان / أبريل 2020 01:27

الشهيد إبراهيم هلسه
الشهيد إبراهيم هلسه

غزة – الرأي:

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عملية الدعس والطعن البطولية التي نفذها الشهيد البطل/ إبراهيم محمد علي هلسة (25 عامًا) على حاجز الكونتينر الاحتلالي شرق مدينة بيت لحم.

وزفت الحركة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الشهيد إبراهيم هلسة، مؤكدة إلى أن العملية تؤكد أن الضفة المحتلة ما زالت تحمل المفاجآت للمحتل، الذي تواصل قيادته التشدق بشعارات الضم والتوسع الاستيطاني، والتي سيفشلها شعبنا بالمقاومة.

وتقدمت بالتهنئة والمباركة من عائلة الشهيد، مؤكدة أن خيار المقاومة سيستمر بسواعد أبناء شعبنا للرد على جرائم الاحتلال واعتداءاته.

وشددت حماس على أن إعلانات الضم والتوسع لأراضي الضفة التي أعلنتها حكومة الاحتلال سيكون مصيرها الفشل مثل الإعلانات السابقة، منوهةً بأن شعبنا هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فوق أرضه، وسيدافع عنها، وسيدفن جميع هذه المشاريع التي تولد ميتة.

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