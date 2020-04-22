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دعا لحراك دولي لإنقاذ الأسرى

التشريعي يحمل الاحتلال تبعات استشهاد الأسير البرغوثي

22 نيسان / أبريل 2020 01:49

النائب محمود الزهار
النائب محمود الزهار

غزة – الرأي:

أدان القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي النائب محمود الزهار، سياسة الإهمال الطبي التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى في سجونه، والتي أسفرت مؤخرا عن استشهاد الأسير نور جابر البرغوثي المعتقل داخل معتقل النقب.

وحمل النائب الزهار الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير البرغوثي، وحياة كل الأسرى المرضى، مؤكداً على ضرورة أن لا تمر جريمته دون محاسبة وعقاب.

ودعا المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على تجاهل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، حتى لا يشعر الاحتلال أنه فوق القانون، ولا يتمادى في سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى وقتلهم بدم بارد.

وقال الزهار إن ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 223 شهيداً يحتم، تكاتف كافة الجهود لكشف ووقف ممارسات الاحتلال بحق الأسرى، وانفاذ إعمال القوانين والمواثيق الدولية في سجون الاحتلال.

ونعى الزهار الشهيد نور جابر البرغوثي وكل شهداء الحركة الفلسطينية الأسيرة، مؤكدا على ضرورة التمسك بثوابتهم والمقاومة لتحرير كافة الأسرى من سجون الاحتلال.

 

 

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