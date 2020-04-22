حقوقيون: إجراءات الحكومة بغزة منعت تفشي "كورونا"

غزة- الرأي:

قالت مراكز حقوق الإنسان في غزة، إن الجهات الحكومية اتخذت إجراءات استباقية حالت دون انتشار وباء كورونا في قطاع غزة المحاصر، داعية الأهالي للتعاون معها.

جاء ذلك عقب لقاء عقده وكيل وزارة الداخلية توفيق أبو نعيم اليوم الأربعاء، مع ممثلي المراكز الحقوقية بمقره في مدينة غزة.

وأوضح المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس في كلمة عن المراكز الحقوقية أن الجهات الحكومية اتخذت عديد الإجراءات، وهي اجراءات استباقية حالة دون انتشار الوباء في غزة.

وقال: "ما استمعنا له من تطمينات مرضية، نأمل تجاوز كل المعضلات وأن تكون الأمور أكثر شفافية من جانب الوزارات المختلفة تجاه المواطن واتاحة المعلومات لهم".

وشدد خلال اللقاء على أهمية حرية الرأي والتعبير وضمان حماية المواطنين، مؤكدًا أن هناك الكثير من الإجراءات المهمة التي اتخذت.

وأشار يونس: "ننظر لها بإيجابية جدًا، المطلوب الآن من عموم المواطنين التعاون مع هذه الاجراءات خاصة وأننا أمام شهر فضيل".

وأكد أهمية اتخاذ "إجراءات تضمن الأمن والوقاية والسلامة، وعدم الخروج لأماكن التجمعات العامة والتقليص منها قدر الإمكان".

من جهته، قال أبو نعيم إن هذا اللقاء جاء لاطلاع المراكز الحقوقية على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية بغزة ولا سيّما وزارة الداخلية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح أبو نعيم أنه استمع إلى ملاحظات المراكز الحقوقية في هذه المرحلة، مؤكدًا أهميتها لتعزيز التواصل بمًا يخدم شعبنا في ظل هذا الوباء.

وبيّن أن هذا اللقاء جاء ايمانًا من وزارة الداخلية في المحافظة على الوضع بغزة، ومقاومة انتشار الوباء.

أضاف أبو نعيم: "تم استعراض كافة الإجراءات التي اتم اتخاذها ووضعها ممثلي المراكز الحقوقية، واستمع للأسئلة والملاحظات التي أبدوها، وهي ملاحظات جوهرية سيتم العمل بها".