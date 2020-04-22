"العدل" تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن وفاة الأسير البرغوثي

غزة- الرأي

حملت وزارة العدل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسير نور البرغوثي والتى نتجت بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد التى تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل مستمر،

وعدّت الوزارة أن هذه الجريمة هي انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان والإتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب لسنة 1984 والتي تحظر جميع ممارسات التعذيب، والممارسات المفضية للأذى الجسدي والنفسي، وتعتبرها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال لازلت تقتل الأسري الفلسطينيين بدم بارد حيث ارتفع عدد الأسري الذين استشهدوا في سجون الاحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي ونتيجة القتل المباشر في بعض الأحيان إلي 223 شهيدا منذ عام 1967م.

وأشارت الي إن هذه الجرائم المستمرة والمتكررة بحق الأسرى الفلسطينيين هي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويأتي الاستمرار فيها من قبل الاحتلال نتيجة الصمت المطبق، وتجاهل معاناة الأسرى من قبل المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق دولية لفضح جريمة الاحتلال بالتسبب المتعمد بوفاة الأسير البرغوثي، وتقديم قادته للمحاكمة أمام القضاء الدولي.

كما طالبت المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتوقف عن تجاهل المعاناة التي يتعرض لها الأسرى وعمليات القتل اليطيء المستمرة بحقهم والتحرك الفوري لوقف معاناتهم.