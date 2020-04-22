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الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

22 نيسان / أبريل 2020 04:14

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"
الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة

غزة- الرأي

أعلنت الكتلة الإسلامية في قطاع غزة، عن اطلاقها مبادرة شبابية بعنوان "همة شباب".

وأفاد م. محمد نبيل فروانة رئيس مجلس الجامعات في قطاع غزة، أن هذه المبادرة الشبابية تأتي في إطار تفعيل دور الشباب بهدف تنظيم فرق شبابية لمساندة اخوانهم الطلاب في إتمام الفصل الدراسي الحالي ومساعدتهم في تذليل كل العقبات.

ونوه إلى أن أولى هذه المبادرات انطلقت في جامعة الأقصى، فقد بادرت الكتلة الإسلامية في الجامعة بمساعدة الطلاب في تسليم تكليفاتهم وأبحاثهم عبر برنامج المودل وذلك بعد قرار الجامعة بتفعيل التعليم الإلكتروني.

وأضاف فروانة أن فريق المبادرة في جامعة الأقصى أنجز 500 معاملة حتى الآن علمًا بان الفريق مكون من 8 أشخاص.

يذكر  أن الكتلة الإسلامية أطلقت العديد من الفعاليات والأنشطة الإلكترونية في ظل استمرار الأزمة الحالية والاجراءات الاحتياطية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

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