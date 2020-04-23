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أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف تكتب خطة في رمضان ؟

23 نيسان / أبريل 2020 08:35

كيف تكتب خطة في رمضان ؟
كيف تكتب خطة في رمضان ؟


 خطة رمضان (١)
رتّب مكتبگ أو مكانگ الذي ستجلس فيه كثيراً (لمشروع رمضان) فإن ذلگ أعون لگ على النجاح والتفوّق .

 خطة رمضان (٢)
استثمر هذا المساء في سماع وقراءة ما يحفزگ لاستثمار رمضان ، وإذا تحرّگ القلب لشيء صنع المستحيل ..!

 خطة رمضان (٣)
هنيئًا لگ هذه الفرصة الكبرى في حياتگ ، وما استدر الدمع من عين إنسان ما استدرته لحظات لقاء هذا الشهر الكريم .

 خطة رمضان (٤)
خذ جولة على وقتگ في رمضان ، ثم اكتب عدد الساعات المتاحة والتي يمكنك استثمارها فيما بعد في تحقيق الأهداف .

 خطة رمضان (٥)
أكتب مجالات الأهداف التي تود العمل عليها في رمضان ( وإن كانت كلها في تحقيق التقوى ) لكن فصّلها حتى يتم العمل عليها بوضوح .

 خطة رمضان (٦)
مجالات الأهداف( قرآن )عدد ختمات - تدبر - حفظ ( صلاة - صلة رحم - مشروعگ الشخصي - برنامج فضائي - عادات تود تعزيزها أو تغيرها )

 خطة رمضان (٧)
بعد أن تعرّفت على ( وقتك المتاح ) و ( ومجالات أهدافگ ) أكتب أهدافك التي تود تحقيقها تحديداً في هذا الشهر .

 خطة رمضان (٨)
حدد لكل هدف تريد تحقيقه زمنه بالساعة من اليوم ، ووقته المتاح في ذات اليوم .

 خطة رمضان (٩)
قراءة جزء كامل من القرآن يأخذ (٢٠) دقيقة ، والركعة الواحدة المعتدلة تأخذ دقيقة واحدة .

 خطة رمضان (١٠)
دوّن أهدافگ هذا المساء بدقة ( كم ختمة ؟ كم جزء ستتدبّره ؟ كم جزء ستحفظ أو تراجع ؟ كم نافلة ستصلي ؟ كم هدف في مشروعگ الشخصي ؟ كم عادة ستبني أو ستغيّر ؟)

 خطة رمضان (١١)
أكتب أهدافگ في ورقة ، واكتب أمام كل هدف الوقت الذي ستنفذه فيه ( بعد الفجر ، أو بعد العصر ) فإن هذا أدعى لضبط وقتگ بدقة .

 خطة رمضان (١٢)
لن تستقيم خطتگ حتى تحاصر مضيعات الوقت ( الجوال ، الواتس ، الفيس ، تويتر ، الزيارات غير المرتبة ) وتضع لها أوقاتاً محددة في يومگ .

 خطة رمضان (١٣)
قسّم خطتگ إلى ثلاث مراحل ( العشر الأول - الوسطى - الأخيرة ) فإن هذا أدعى للاستمرار ، ومواصلة الجهد ، ورؤية النتائج وقصر الطريق .

 خطة رمضان (١٤)
ضع خطتك في جدول زمني ( العشر الأول كتجربة ) ثم انسخ أهداف كل يوم في وقتها .

 خطة رمضان (١٥)
لا تنس أن تكون الخطة مرنة ، وفيها متسع من الوقت ، ويمكنگ تتحرّگ فيها حتى لا تسبب لگ الأهداف مللاً في الطريق وتفقد خطتگ .

 خطة رمضان (١٦)
بعد كتابة الخطة ستعرف ما هي أوقات الذروة لديگ ، وأوقات الفراغ ، وأوقات الزيارة ، وأوقات المشروع ، وزمن كل هدف ومكانه من اليوم .

 خطة رمضان (١٧)
إذا أردت نجاح خطتگ فتعلّم فن الإلحاح على الله تعالى في الدعاء ، واصرف لدعائگ من وقتگ مثل أو أكبر مما تصرف لأهم أهدافگ في الحياة كلها .

 خطة رمضان (١٨)
تذكّر أنه لا يحول بين إنسان وبين الخيرات إلا سوء توفيق ، فعد إلى ربگ ، وتضرّع إليه ، واصدقه التوبة ، وسد تلگ النوافذ التي قد تقف حائلة بينگ وبين التوفيق .

 خطة رمضان (١٩)
قيّم خطتگ في نهاية الأسبوع الأول ، فكم من خطة لم تلق حظاً من التقويم تحولت إلى أوقات ضائعة في حياة أصحابها .

 خطة رمضان (٢٠)
أربعة أهداف تحتاج صناعة تحديات (حفظ جوارحگ من العبث ، وإدراگ صلاة الجماعة في أوقاتها ، والمحافظة على التراويح ، والصلة بالقرآن )

 خطة رمضان (٢١)
من أعظم ما يعين على نجاح خطتگ ( الوسط الذي تعيش فيه ) فاختر صديقاً لرمضان ، وتعوّن بسيرته ، وإياگ من ضياع وقتگ بين الفراغين!

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