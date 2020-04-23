كيف تكتب خطة في رمضان ؟

خطة رمضان (١)
رتّب مكتبگ أو مكانگ الذي ستجلس فيه كثيراً (لمشروع رمضان) فإن ذلگ أعون لگ على النجاح والتفوّق .
خطة رمضان (٢)
استثمر هذا المساء في سماع وقراءة ما يحفزگ لاستثمار رمضان ، وإذا تحرّگ القلب لشيء صنع المستحيل ..!
خطة رمضان (٣)
هنيئًا لگ هذه الفرصة الكبرى في حياتگ ، وما استدر الدمع من عين إنسان ما استدرته لحظات لقاء هذا الشهر الكريم .
خطة رمضان (٤)
خذ جولة على وقتگ في رمضان ، ثم اكتب عدد الساعات المتاحة والتي يمكنك استثمارها فيما بعد في تحقيق الأهداف .
خطة رمضان (٥)
أكتب مجالات الأهداف التي تود العمل عليها في رمضان ( وإن كانت كلها في تحقيق التقوى ) لكن فصّلها حتى يتم العمل عليها بوضوح .
خطة رمضان (٦)
مجالات الأهداف( قرآن )عدد ختمات - تدبر - حفظ ( صلاة - صلة رحم - مشروعگ الشخصي - برنامج فضائي - عادات تود تعزيزها أو تغيرها )
خطة رمضان (٧)
بعد أن تعرّفت على ( وقتك المتاح ) و ( ومجالات أهدافگ ) أكتب أهدافك التي تود تحقيقها تحديداً في هذا الشهر .
خطة رمضان (٨)
حدد لكل هدف تريد تحقيقه زمنه بالساعة من اليوم ، ووقته المتاح في ذات اليوم .
خطة رمضان (٩)
قراءة جزء كامل من القرآن يأخذ (٢٠) دقيقة ، والركعة الواحدة المعتدلة تأخذ دقيقة واحدة .
خطة رمضان (١٠)
دوّن أهدافگ هذا المساء بدقة ( كم ختمة ؟ كم جزء ستتدبّره ؟ كم جزء ستحفظ أو تراجع ؟ كم نافلة ستصلي ؟ كم هدف في مشروعگ الشخصي ؟ كم عادة ستبني أو ستغيّر ؟)
خطة رمضان (١١)
أكتب أهدافگ في ورقة ، واكتب أمام كل هدف الوقت الذي ستنفذه فيه ( بعد الفجر ، أو بعد العصر ) فإن هذا أدعى لضبط وقتگ بدقة .
خطة رمضان (١٢)
لن تستقيم خطتگ حتى تحاصر مضيعات الوقت ( الجوال ، الواتس ، الفيس ، تويتر ، الزيارات غير المرتبة ) وتضع لها أوقاتاً محددة في يومگ .
خطة رمضان (١٣)
قسّم خطتگ إلى ثلاث مراحل ( العشر الأول - الوسطى - الأخيرة ) فإن هذا أدعى للاستمرار ، ومواصلة الجهد ، ورؤية النتائج وقصر الطريق .
خطة رمضان (١٤)
ضع خطتك في جدول زمني ( العشر الأول كتجربة ) ثم انسخ أهداف كل يوم في وقتها .
خطة رمضان (١٥)
لا تنس أن تكون الخطة مرنة ، وفيها متسع من الوقت ، ويمكنگ تتحرّگ فيها حتى لا تسبب لگ الأهداف مللاً في الطريق وتفقد خطتگ .
خطة رمضان (١٦)
بعد كتابة الخطة ستعرف ما هي أوقات الذروة لديگ ، وأوقات الفراغ ، وأوقات الزيارة ، وأوقات المشروع ، وزمن كل هدف ومكانه من اليوم .
خطة رمضان (١٧)
إذا أردت نجاح خطتگ فتعلّم فن الإلحاح على الله تعالى في الدعاء ، واصرف لدعائگ من وقتگ مثل أو أكبر مما تصرف لأهم أهدافگ في الحياة كلها .
خطة رمضان (١٨)
تذكّر أنه لا يحول بين إنسان وبين الخيرات إلا سوء توفيق ، فعد إلى ربگ ، وتضرّع إليه ، واصدقه التوبة ، وسد تلگ النوافذ التي قد تقف حائلة بينگ وبين التوفيق .
خطة رمضان (١٩)
قيّم خطتگ في نهاية الأسبوع الأول ، فكم من خطة لم تلق حظاً من التقويم تحولت إلى أوقات ضائعة في حياة أصحابها .
خطة رمضان (٢٠)
أربعة أهداف تحتاج صناعة تحديات (حفظ جوارحگ من العبث ، وإدراگ صلاة الجماعة في أوقاتها ، والمحافظة على التراويح ، والصلة بالقرآن )
خطة رمضان (٢١)
من أعظم ما يعين على نجاح خطتگ ( الوسط الذي تعيش فيه ) فاختر صديقاً لرمضان ، وتعوّن بسيرته ، وإياگ من ضياع وقتگ بين الفراغين!