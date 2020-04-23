كيف تكتب خطة في رمضان ؟



خطة رمضان (١)

رتّب مكتبگ أو مكانگ الذي ستجلس فيه كثيراً (لمشروع رمضان) فإن ذلگ أعون لگ على النجاح والتفوّق .

خطة رمضان (٢)

استثمر هذا المساء في سماع وقراءة ما يحفزگ لاستثمار رمضان ، وإذا تحرّگ القلب لشيء صنع المستحيل ..!

خطة رمضان (٣)

هنيئًا لگ هذه الفرصة الكبرى في حياتگ ، وما استدر الدمع من عين إنسان ما استدرته لحظات لقاء هذا الشهر الكريم .

خطة رمضان (٤)

خذ جولة على وقتگ في رمضان ، ثم اكتب عدد الساعات المتاحة والتي يمكنك استثمارها فيما بعد في تحقيق الأهداف .

خطة رمضان (٥)

أكتب مجالات الأهداف التي تود العمل عليها في رمضان ( وإن كانت كلها في تحقيق التقوى ) لكن فصّلها حتى يتم العمل عليها بوضوح .

خطة رمضان (٦)

مجالات الأهداف( قرآن )عدد ختمات - تدبر - حفظ ( صلاة - صلة رحم - مشروعگ الشخصي - برنامج فضائي - عادات تود تعزيزها أو تغيرها )

خطة رمضان (٧)

بعد أن تعرّفت على ( وقتك المتاح ) و ( ومجالات أهدافگ ) أكتب أهدافك التي تود تحقيقها تحديداً في هذا الشهر .

خطة رمضان (٨)

حدد لكل هدف تريد تحقيقه زمنه بالساعة من اليوم ، ووقته المتاح في ذات اليوم .

خطة رمضان (٩)

قراءة جزء كامل من القرآن يأخذ (٢٠) دقيقة ، والركعة الواحدة المعتدلة تأخذ دقيقة واحدة .

خطة رمضان (١٠)

دوّن أهدافگ هذا المساء بدقة ( كم ختمة ؟ كم جزء ستتدبّره ؟ كم جزء ستحفظ أو تراجع ؟ كم نافلة ستصلي ؟ كم هدف في مشروعگ الشخصي ؟ كم عادة ستبني أو ستغيّر ؟)

خطة رمضان (١١)

أكتب أهدافگ في ورقة ، واكتب أمام كل هدف الوقت الذي ستنفذه فيه ( بعد الفجر ، أو بعد العصر ) فإن هذا أدعى لضبط وقتگ بدقة .

خطة رمضان (١٢)

لن تستقيم خطتگ حتى تحاصر مضيعات الوقت ( الجوال ، الواتس ، الفيس ، تويتر ، الزيارات غير المرتبة ) وتضع لها أوقاتاً محددة في يومگ .

خطة رمضان (١٣)

قسّم خطتگ إلى ثلاث مراحل ( العشر الأول - الوسطى - الأخيرة ) فإن هذا أدعى للاستمرار ، ومواصلة الجهد ، ورؤية النتائج وقصر الطريق .

خطة رمضان (١٤)

ضع خطتك في جدول زمني ( العشر الأول كتجربة ) ثم انسخ أهداف كل يوم في وقتها .

خطة رمضان (١٥)

لا تنس أن تكون الخطة مرنة ، وفيها متسع من الوقت ، ويمكنگ تتحرّگ فيها حتى لا تسبب لگ الأهداف مللاً في الطريق وتفقد خطتگ .

خطة رمضان (١٦)

بعد كتابة الخطة ستعرف ما هي أوقات الذروة لديگ ، وأوقات الفراغ ، وأوقات الزيارة ، وأوقات المشروع ، وزمن كل هدف ومكانه من اليوم .

خطة رمضان (١٧)

إذا أردت نجاح خطتگ فتعلّم فن الإلحاح على الله تعالى في الدعاء ، واصرف لدعائگ من وقتگ مثل أو أكبر مما تصرف لأهم أهدافگ في الحياة كلها .

خطة رمضان (١٨)

تذكّر أنه لا يحول بين إنسان وبين الخيرات إلا سوء توفيق ، فعد إلى ربگ ، وتضرّع إليه ، واصدقه التوبة ، وسد تلگ النوافذ التي قد تقف حائلة بينگ وبين التوفيق .

خطة رمضان (١٩)

قيّم خطتگ في نهاية الأسبوع الأول ، فكم من خطة لم تلق حظاً من التقويم تحولت إلى أوقات ضائعة في حياة أصحابها .

خطة رمضان (٢٠)

أربعة أهداف تحتاج صناعة تحديات (حفظ جوارحگ من العبث ، وإدراگ صلاة الجماعة في أوقاتها ، والمحافظة على التراويح ، والصلة بالقرآن )

خطة رمضان (٢١)

من أعظم ما يعين على نجاح خطتگ ( الوسط الذي تعيش فيه ) فاختر صديقاً لرمضان ، وتعوّن بسيرته ، وإياگ من ضياع وقتگ بين الفراغين!