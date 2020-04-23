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نجم يوفنتوس "يصدم" رونالدو.. ويختار الأفضل

23 نيسان / أبريل 2020 08:43

نجم يوفنتوس "يصدم" رونالدو.. ويختار الأفضل
نجم يوفنتوس

اعتبر الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب راهنا في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع "إنستغرام"، قال كوستا: "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسما جيدا مع "السيدة العجوز" فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في "سيري أ"، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس "كوفيد-19".

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الإسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو سارّي.

ويحمل ديبالا (26 عاما) ألوان "بيانكونيري" منذ 2015 وأحرز معه لقب الدوري المحلي 4 مرات متتالية.

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