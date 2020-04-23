بالأسماء .. تعرف على تحركات الاندية الغزية في سوق الانتقالات

أبرمت عدة أندية في قطاع غزة، عددا من الصفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وهذه تحركات الأندية في سوق الانتقالات الصيفية حتى الآن.

الدرجة الممتازة

خدمات رفح

يسار الصباحين "تجديد"

هلال الغواش "تجديد"



خدمات الشاطئ

باسل الصباحين

محمد الحمامي "انتهاء إعارة"

عاصم أبو عاصي "تجديد"

فضل قنيطة "تجديد"

سامي الداعور "تجديد"



بيت حانون الرياضي

ميمنة الناجي

أمير الكرد

أمجد أبو عودة –فسخ تعاقده-

خالد دادر

ماجد بريك

محمد القاضي "تجديد"

أسامة أبو قرشين "تجديد"

ناجي النحال "تجديد"

يوسف أبو زيد "تجديد"

فراس الأسمر "تجديد"

محمد الجرمي "تجديد"



شباب جباليا

عماد السماعنة "تقارير"

طارق العطار "تقارير"



الصداقة

يوسف سالم

ميسرة البواب "تجديد"

محمود عطية "تجديد"



شباب رفح

مهند أبو زيد

محمود شيخ العيد "تقارير"



التفاح

المعتز بالله القططي

بلال النمنم

يوسف لولو "انتهاء إعارة"

فادي عوض الله "تجديد"

بلال النجار "تقارير"



الجلاء

أحمد أبو بلال

بلال العبيد

محمد زهد

نصار البحري

الدرجة الأولى

غزة الرياضي

أحمد أبو الريش

فضل أبو ريالة

محمد الحداد

شرف حسنين

محمد أبو عودة

حازم أبو شنب "انتهاء اعارة"

ثائر أبو عبيدة "تجديد"

فادي العراوي "تجديد"

إسماعيل المدهون "تجديد"

شادي أبو العراج "تقارير"



بيت حانون الأهلي

غسان أبو عودة

أحمد عليان

محمد السطري

أمين الحلو

أحمد أبو شربي

مروان شيخ العيد

علاء ضهير

محمود الحبيبي "تقارير"



خدمات البريج

محمد نصار



خدمات النصيرات

عطايا جربوع

يوسف داوود

خالد عياش

محمد ماضي

محمد أبو يوسف "حدوتو"

أمين الهسي

علاء إسماعيل



خدمات المغازي

طارق بشير

عمرو شوقي "تجديد"

ساهر أبو ظاهر "تقارير"

محمد ذيب "تقارير"



الأقصى

محمود أبو خصيوان "تجديد"

محمد حسنين "تقارير"

إبراهيم أبو عمير "تقارير"

طارق الهور "تقارير"

خدمات خان يونس

خالد النجار

علاء البيوك "تجديد"



المجمع الإسلامي

عمرو عطا الله "تقارير"

جمال الأفغاني "تقارير"