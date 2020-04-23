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عجوز بوسنية تنطف مقلة العين بواسطة لسانها

23 نيسان / أبريل 2020 09:24

عجوز بوسنية تنطف مقلة العين بواسطة لسانها
عجوز بوسنية تنطف مقلة العين بواسطة لسانها

أن تلعق أو تلحس مقلة عين شخص ما، ربما من الأمور الأكثر تقززا وغرابة في الآن ذاته، لكن بالنسبة لـلجدة البوسنية التي تدعى "هافا سيلبيك" أو كما يطلق عليها بـ "نانا هافا" والبالغة من العمر 80 سنة فالأمر عبارة عن دواء وعلاج لكل من يعاني من ألم في عينيه. إذ تزعم بأن تلك الطريقة فعالة في تنظيف عيون الناس من الأجسام الغريبة.

تعتبر "نانا هافا" بأنها الوحيدة في العالم التي تعالج الناس بهذه الطريقة حسب زعمها. 

وقد تعلمت هذا الأمر منذ وقت طويل جدا، إذ لها القدرة على إزالة قطع الفحم والحديد والخشب وكل ما يؤدي العين بواسطة لسانها فقط بعد أن تقوم بتعقيم فمها بالكحول 

وحسب ما أكدت فهي عالجت أزيد من 5000 شخص من الكثير من الدول من بينها  روسيا وأمريكا باستخدام هذه التقنية الغريبة بعدما لم يجدي معهم الطب الحديث أي نفع.

هذه الطريقة العجيبة لا تستطيع تعليمها لأحفادها بعدما رفضوا الأمر جملة وتفصيلا لأنها بالنسبة طريقة مشمئزة ومقززة. كما أن سكان القرية أبلغوها بأنها بعد وفاتها 

سيقطعون لسانها ويحتفظون به لاحتوائه على الحكمة والدواء ليستمروا بعلاج الناس به. 

"نانا هافا" تتقاضي 10 يورو فقط من كل من تقوم بمعالجته أما في حالة كان معدما فهي تكتفي بعلاجه مجانا.

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