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في أوكرانيا.. غير إسمك إلى أيفون 7 واحصل عليه مجانا

23 نيسان / أبريل 2020 09:27

في أوكرانيا.. غير إسمك إلى أيفون 7 واحصل عليه مجانا
في أوكرانيا.. غير إسمك إلى أيفون 7 واحصل عليه مجانا

في واحدة من أكثر العروض غرابة أعلنت أحد المحلات الأوكرانية الشهيرة المتخصصة في بيع الهواتف النقالة عن عرض خاص مضمونه أن كل من يغير اسمه 
في جواز سفره إلى "أيفون" ولقبه "سبعة" فسيحصل على هاتف بأقل من دولار.


هذا العرض سبَّب ضجة كبيرة في أوكرانيا، لكن كيف تستطيع تغيير اسمك؟ مع العلم أن الكثير يريدون تغيير أسمائهم للحصول على أيفون سبعة نظرا لسعره المرتفع.
حسب القوانين الأوكرانية بإمكان أي شخص تغيير اسمه إن كان فوق 16 سنة أو 14 سنة بموافقة الأهل، مع العلم أن رسوم تغيير الإسم في هذا البلد الأوربي لا تتجاوز 
دولارين أمريكيين.


وعند دفع طلب تغيير الإسم فإن ذلك يتطلب 3 أشهر وفي حالات أخرى 6 أشهر، بينما تغيير جواز السفر يحتاج شهرا واحدا. الجدير بالذكر أن هذا العرض يتضمن 5 
هواتف فقط أي أن الخمسة الأوائل المحظوظون الذين يغيرون أسماءهم هم من سيحصلون عليه. فمن يكونون يا ترى؟

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