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"سرير الكبسولة" لمنع انتقال عدوى كورونا في دبي

23 نيسان / أبريل 2020 09:44

كبسولة مرضى
كبسولة مرضى

​كشفت إمارة دبي،  عن إدخال كبسولة جديدة تمنع انتقال العدوى إلى الأطباء أو المسعفين، خلال التعامل مع الحالات الحادة لمصابي فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة الداري، إن الكبسولة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وهي عبارة عن سرير يتم إغلاقه بطريقة محكمة؛ لمنع نقل العدوى.

ونقلت صحيفة "البيان" الإماراتية عن الداري، قوله إن الكبسولة الجديدة تحتوي على مكانين للتهوية بعد عملية إغلاق السرير، وإنه بإمكان الأطباء أو المسعفين التعامل مع المريض من خلال فتحات التهوية.

وأوضح الداري، أن السرير الموجود في الكبسولة مجهَّز بالتجهيزات اللازمة كافة للتعامل مع فيروس كورونا.

وتسجل الإمارات ثاني أعلى حصيلة للإصابات والوفيات بالفيروس التاجي بين دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ إذ بلغت 7265 حالة إصابة مؤكدة و43 حالة وفاة، في حين سجلت 1360 حالة تعافٍ.

وحتى لحظة إعداد هذا الخبر (20 أبريل)، تجاوز عدد مصابي "كورونا" حول العالم مليونين و428 ألفاً، توفي منهم أكثر من 166 ألفاً، في حين تعافى ما يزيد على 636 ألفاً، بحسب مواقع متخصصة برصد إصابات ووفيات الفيروس القاتل.

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