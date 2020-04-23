طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع المخللات

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على محلات المخللات.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج المخللات للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.

وتعمل طواقم الوزارة بتكثيف الجولات الرقابية على مصانع المواد الغذائية، ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، واقبال المواطنين على شراء المخللات.

دائرة حماية المستهلك

كما قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 19 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 392 منشأه تجارية.

وتم تحرير 18 محضر ضبط، و19 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.

وتم سحب عينات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

من جانب اخر قامت طواقم التفتيش بتوزيع القرار الصادر عن الوزارة بشأن ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية والباعة بارتداء الكمامة الصحة واخذ كامل الإجراءات السلامة والأمان اثناء عملية البيع.

مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 14 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظتي غزة وخان يونس.