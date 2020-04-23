وكالة الرأي الفلسطينية "سرير الكبسولة" لمنع انتقال عدوى كورونا في دبي وكالة الرأي الفلسطينية مُرة: نرفض الموقف الأمريكي من ضم الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية في أوكرانيا.. غير إسمك إلى أيفون 7 واحصل عليه مجانا وكالة الرأي الفلسطينية عجوز بوسنية تنطف مقلة العين بواسطة لسانها وكالة الرأي الفلسطينية للترويج لـ"المؤامرة".. سرقة 25 ألف بريد إلكتروني من منظمات صحة دولية وكالة الرأي الفلسطينية سامسونج تسعى لتطوير حساس كاميرا بدقة 600 ميغابكسل! وكالة الرأي الفلسطينية "كارثة" تضرب آيفون وآيباد.. ثغرة أمنية عمرها 6 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية بالأسماء .. تعرف على تحركات الاندية الغزية في سوق الانتقالات وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لآليات الاحتلال شرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية نجم يوفنتوس "يصدم" رونالدو.. ويختار الأفضل
أخبار » الأخبار الحكومية

طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع المخللات

23 نيسان / أبريل 2020 09:48

طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع المخللات
طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع المخللات

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني جولات تفتيشية على محلات المخللات.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الايجاز اليومي لأنشطة واعمال الوزارة، أن هذه الجولات تأتي للتفتيش والرقابة على عملية اعداد وإنتاج المخللات للتأكد من مدي التزام أصحاب المصانع بالشروط الصحية والتعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني، ومدى مطابقتها للمواصفات الفلسطينية.
وتعمل طواقم الوزارة بتكثيف الجولات الرقابية على مصانع المواد الغذائية، ضمن الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، واقبال المواطنين على شراء المخللات.
دائرة حماية المستهلك
 كما قامت طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة بتنظيم 19 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، وتم خلالها زيارة 392 منشأه تجارية.
وتم تحرير 18 محضر ضبط، و19 محضر اتلاف لأصناف وسلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمي.
وتم سحب عينات من المواد الغذائية لإجراء الفحوصات المخبرية عليها للتأكد من سلامتها.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الارشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.
من جانب اخر قامت طواقم التفتيش بتوزيع القرار الصادر عن الوزارة بشأن ضرورة التزام أصحاب المحلات التجارية والباعة بارتداء الكمامة الصحة واخذ كامل الإجراءات السلامة والأمان اثناء عملية البيع.
مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة
وبين التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، قامت بتنظيم جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 14 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظتي غزة وخان يونس.

94203417_1621736021307850_6778301134390951936_o 94118854_1621735961307856_4213522359446929408_o 94022890_1621736087974510_2221654228508606464_o طواقم وزارة الاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على مصانع المخللات
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟