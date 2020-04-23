الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 9 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مراد عبد الله أبو عاهور (23 عاما)، من منطقة شارع الصف، وإبراهيم عطا الهريمي (24 عاما) من منطقة وادي معالي وسط بيت لحم، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وذكرت المصادر، أن القوات اقتحمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها ببلدة تقوع جنوب شرق المحافظة، واعتقلت الشابين عنان موسى البدن (21 عاما)، وحمزة أمين صباح (28 عاما).

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وداهمت عدة احياء فيها، واجرت تفتيشات في منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين: حمزة رجا غيث، ورجب راجي غيث.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الأسير المحرر جهاد عماد أحمد نعالوة (35 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد استدعائه لمقابلة مخابراته.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، عمرو شامي الشامي من جنين وهو أسير محرر، والشاب وسام خالد أبو صلاح من بلدة عرابة، وذلك عقب مداهمة منزلي ذويهما.