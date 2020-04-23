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العمل واتحاد المقاولين يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

23 نيسان / أبريل 2020 09:52

العمل واتحاد المقاولين يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة
العمل واتحاد المقاولين يناقشان تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة

غزة- الرأي

ناقشت وزارة العمل، مع اتحاد المقاولين، آليات وإجراءات تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة جراء الاستعدادات الاحترازية في إطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا.

 جاء ذلك، خلال لقاء وكيل  وزارة العمل موسى السماك،  برئيس اتحاد المقاولين م. اسامة كحيل، و بحضور م. ماهر ابوريا مدير عام التعاون الدولي والعربي.


وأطلع السماك الحضور على آليات سير العمل في تنفيذ المنحة الممولة من لجنة المتابعة الحكومية والتي بقيمة مليون دولار، لصالح 10000 عامل متضرر.


كما أفاد السماك أن عدد المسجلين بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الالكتروني، وبلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد خضعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الأكثر تضرراً، بناءً على وزن القطاع المتضرر، حجم الضرر، الحالة الاجتماعية، عدد الأولاد.


واستلم السماك من الاتحاد كشوفات بقوائم العمال في القطاعات المتضررة والتي تنطوي تحت مظلة الاتحاد.


ويذكر أن وزارة العمل نفذت المنحة بالكامل والتي هدفت إلى تعزيز صمود العمال في القطاعات المتضررة.

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