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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الخميس23/4/2020

23 نيسان / أبريل 2020 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الخميس23/4/2020

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23 نيسان (أبريل)

  • 2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .
  • 2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .
  • 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .
  • 2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين.
  • 2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.
  • 1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.
  • 1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).
  • 1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .
  • 1903م تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا يعرض مشروع أوغندا على الدكتور هرتزل، ويقول له: "خلال زيارتي لأوغدا قلت لنفسي وأنا هناك هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل، ولكنك طبعا تريد أن تذهب إلى فلسطين".
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