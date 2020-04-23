النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الخميس23/4/ 2020

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« الجامعة» تحذر من اتفاق نتنياهو - جانتس على الحقوق الفلسطينية

التعاون الإسلامي: الجميع باتوا في خندق واحد لمواجهة كورونا

رسالة تطالب الدول العربية المضيفة بدعم إجراءات "أونروا" ضد "كورونا "

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السلطـة تهـدد بإلغـاء الاتفاقـات مـع «إسرائيـل »

استشهاد شاب فلسيطنيي في الأسر وآخر عند حاجز عسكري

« الجامعة» تحذر من اتفاق نتنياهو - جانتس على الحقوق الفلسطينية

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

التعاون الإسلامي: الجميع باتوا في خندق واحد لمواجهة كورونا

الاخبار اللبنانية

فرص صفقة التبادل ترتفع

اتفاق نتنياهو - غانتس يبدّد أوهام التسوية

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الكنيست يصوت على قوانين لتشكيل الحكومة وسط تشكيك من ليبرمان وشاكيد

مُرة: نرفض الموقف الأميركي من ضم الضفة الغربية

مستوطنون يعيدون بناء مبانٍ في بؤرة استيطانية قرب نابلس

191 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل

غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين

مستوطن يطلق النار قرب حاجز فلسطيني في قرية كيسان

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