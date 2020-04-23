النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2480) الخميس23/4/2020
أخبار فلسطين
- مركز حقوقي يوثق 92 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة
- “حماس”: مصادرة إسرائيل أراضٍ وقفية بالخليل “خطوة خطيرة”
- رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف خطط الضم
- استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجن النقب
- "التعليم" توضّح آليات اختتام العام الدراسي الحالي
- حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة
- "حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان
أخبار إسرائيلية
- اتفاقية حكومة نتنياهو الخامسة: إضفاء شرعية على ضم الأراضي المحتلة
- المعارضة الإسرائيلية تجدد هجومها على حكومة نتنياهو وتصف شريكه غانتس بخائن الأمانة للزملاء…
- مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ناقش احتمال عصيان مدني بسبب كورونا
- الصحة الإسرائيلية: 189 حالة وفاة و14498 إصابة بكورونا
- "الشاباك" يزعم اعتقال خلية فدائية لحماس بالضفة والقدس
- الكنيست يصوت على قوانين لتشكيل الحكومة وسط تشكيك من ليبرمان وشاكيد
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الاخبار الدولية
- ترامب يُعلّق جزئياً الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب كورونا
- “الصحة العالمية” تؤكد التزامها بدعم جميع البلدان لمواجهة كورونا
- كورونا: 44 وفاة و1022 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالعالم
- الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة والقدس
اخبار عربية
- «الجامعة» تحذر من اتفاق نتنياهو - جانتس على الحقوق الفلسطينية
- التعاون الإسلامي: الجميع باتوا في خندق واحد لمواجهة كورونا
- رسالة تطالب الدول العربية المضيفة بدعم إجراءات "أونروا" ضد "كورونا"
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الصحف العربية
القدس العربي
- مركز حقوقي يوثق 92 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة
- المعارضة الإسرائيلية تجدد هجومها على حكومة نتنياهو وتصف شريكه غانتس بخائن الأمانة للزملاء…
- عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا لاغية إذا ضمت إسرائيل الضفة
- “حماس”: مصادرة إسرائيل أراضٍ وقفية بالخليل “خطوة خطيرة”
- رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب الرباعية الدولية بالضغط على إسرائيل لوقف خطط الضم
- “الشاباك” يزعم اعتقال ناشطين من حماس خططوا لتفجير ملعب رياضي
- إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شرقي القدس
- اتفاقية حكومة نتنياهو الخامسة: إضفاء شرعية على ضم الأراضي المحتلة
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الشرق الأوسط
- لبنان: تدابير مشددة بمخيم فلسطيني بعد تسجيل أول
- مقتل فلسطيني نفّذ عملية دهس قرب القدس
- إخلاء بؤرة استيطانية جنوب نابلس
الخليج الإماراتية
- السلطـة تهـدد بإلغـاء الاتفاقـات مـع «إسرائيـل»
- استشهاد شاب فلسيطنيي في الأسر وآخر عند حاجز عسكري
- «الجامعة» تحذر من اتفاق نتنياهو - جانتس على الحقوق الفلسطينية
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- التعاون الإسلامي: الجميع باتوا في خندق واحد لمواجهة كورونا
الاخبار اللبنانية
- فرص صفقة التبادل ترتفع
- اتفاق نتنياهو - غانتس يبدّد أوهام التسوية
الشروق المصرية
الشرق القطرية
- فلسطيني يوزع الفوانيس على الأطفال مجاناَ
- غزة: مستشفى حمد يقدم الخدمات الطبية بمعايير عالمية
- الخارجية الفلسطينية..قرصنة أراضي الحرم الإبراهيمي جريمة دولية
- خبراء وأكاديميون فلسطينيون..المواجهة قادمة بين الفلسطينيين والاحتلال
- شهيدان فلسطينيان أحدهما أسير في سجون الاحتلال
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- "فتح" تحتكر جمع التبرعات بمحافظات الضفة وشبهاتُ فساد حول التوزيع
- مُرة: نرفض الموقف الأمريكي من ضم الضفة الغربية
- هنية للرئيس الصيني: نبارك انتصاركم على كورونا وندعوكم لدعم شعبنا بمواجهته
- خطة "الداخلية" بـغزة خلال شهر رمضان
- حماس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جريمة مصادرة الاحتلال لأراضي الحرم الإبراهيمي
- ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وألف عينة قيد الفحص
- الصحة بغزة: نتابع إمكانية عودة كورونا لمتعافين وندعو للالتزام بإجراءات الوقاية
- الذهب يتراجع مدفوعا بعمليات "جني أرباح"
- "المقطوعة رواتبهم" بغزة يعانون الأمرَّين مع قدوم رمضان
- قلق بين اللاجئين في لبنان بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
- شقيق الشهيد البرغوثي: تعرض لتحقيق وتعذيب قاسيَيْن أديا لتدهور صحته
القدس المحلية
- الكنيست يصوت على قوانين لتشكيل الحكومة وسط تشكيك من ليبرمان وشاكيد
- مُرة: نرفض الموقف الأميركي من ضم الضفة الغربية
- مستوطنون يعيدون بناء مبانٍ في بؤرة استيطانية قرب نابلس
- 191 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل
- غزة: توغل إسرائيلي وإطلاق نار على المزارعين
- مستوطن يطلق النار قرب حاجز فلسطيني في قرية كيسان
جريدة الأيام
- استشهاد الأسير نور البرغوثي في سجن النقب
- »"الصحة العالمية": كورونا سيبقى معنا لفترة طويلة
- »شهيد بزعم تنفيذه عملية دهس وطعن قرب بيت لحم
- »أسرى النقب يقررون البدء بخطوات احتجاجية رداً على استشهاد نور البرغوثي
- »المفتي: تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم
- » القلق يتصاعد بعد ازدياد الإصابات بين المحجورين في غزة
- »رمضان في زمن كورونا: عادات محجور عليها وطقوس دينية غائبة
- »عجينة الكنافة والفلافل تتصدّر ثلاجات البقالات
وكالة صفا
- أكثر من 110 آلاف وفاة في أوروبا..كورونا: حصيلة الوفيات 184ألف والمتعافين تتجاوز 722 ألف حول العالم
- توغل إسرائيلي محدود شرقي غزة
- قرر منع إقامة أي ولائم جماعية عباس: مستمرون باجراءاتنا لمواجهة كورونا وندعو شعبنا للالتزام
- الاحتلال يعتقل مقدسيًا بحجة حرق مبنى البلدية
- تنمية القدس تُسلم المحافظة طرودًا غذائية وصحية لعمال المياومة
- قوات الاحتلال تطلق قنابل غاز تجاه مزارعين شرقي خان يونس
- رسالة تطالب الدول العربية المضيفة بدعم إجراءات "أونروا" ضد "كورونا"
- حملة تطالب بمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى
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- تقديرات إسرائيلية: انخفاض جديد على أسعار المحروقات بمايو
وكالة الراي الفلسطينية
- "التعليم" توضّح آليات اختتام العام الدراسي الحالي
- توغل محدود لآليات الاحتلال شرق غزة
- الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
- مُرة: نرفض الموقف الأمريكي من ضم الضفة الغربية
- ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 191
- البزم: الداخلية ستتابع تنفيذ الإجراءات الوقائية في رمضان
- رئيس المتابعة الحكومية يلتقي بالنخب الإعلامية في غزة
- الصحة تحذر من التهاون بالوقاية عقب انتهاء حجر متعافين من "كورونا"
- "الشاباك" يزعم اعتقال خلية فدائية لحماس بالضفة والقدس
سما نيوز
- حماس: مصر تفرج عن 4 اطباء معتقلين لديها وجاهزون لصفقة تبادل اسرى سريعة
- "حماس" تكشف عن كواليس لقاء سابق بين قادة الحركة وابن سلمان
- القدس: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا
- مُحدث: أكثر من 183 ألف وفاة ونحو مليونين و622 ألف مصاب في العالم
- داخلية غزة: لن نسمح بإيجاد أماكن بديلة لصلاة الجماعة.. وخطة خاصة لاستقبال رمضان
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فلسطين اليوم
- المفتي: دار الإفتاء ستتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس
- الصحة: السيناريو الأصعب في غزة الوصول إلى 20 ألف إصابة بفيروس كورونا
- لعام 1441هجريًا..الإفتاء المصرية: الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك
- المقاومة تتجهز.."خيارات" صعبة أمام "إسرائيل" إذا استمرت بمنع فحص عينات كورونا من غزة!!
- ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في "إسرائيل"
-
عرب 48
- كورونا: القدس المحتلة تُسجّل 5 إصابات الأربعاء
- كورونا: 44 وفاة و1022 إصابة بين أبناء الجالية الفلسطينية بالعالم
- الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين في الضفة والقدس
- الصحة الإسرائيلية: 189 حالة وفاة و14498 إصابة بكورونا
- اعتقال فلسطيني بادعاء إضرام النار بمبنى بلدية الاحتلال في القدس
- الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان
- الشاباك يعتقل 3 فلسطينيين بادعاء محاولة تفجير استاد في القدس
- مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ناقش احتمال عصيان مدني بسبب كورونا
-
وكالة وفا
- الرئيس يهنئ أبناء شعبنا بحلول شهر رمضان المبارك
- الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من الضفة ويتوغل شرق غزة
- وسط توقعات باستمرار تفشي "كورونا": الوفيات تتجاوز 184 ألفا
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حدث في مثل هذا اليوم
23 نيسان (أبريل)
- 2003م تواصلت سلسلة اجتماعاتٍ للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و اللجنة المركزية لـ "فتح" لدراسة الحلول للخلاف الحادّ بين رئيس السلطة الفلسطينيّة ياسر عرفات و رئيس وزرائه المعيّن أبو مازن حول تشكيل الحكومة .
- 2002م ثلاثة آلاف مستوطنٍ صهيونيّ بمعاونة قوات الاحتلال ، يستولون على عددٍ من منازل الفلسطينيين في حيّ الشيخ جرّاح في القدس المحتلة ، و يطردون العائلات الفلسطينيّة منها ضمن خطة تهويديّة للمدينة .
- 2002م قوات الاحتلال تغتال قائد كتائب شهداء الأقصى في الخليل مروان زلّوم ، و قد استشهد مرافقه معه في عمليّة الاغتيال .
- 2002م الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يعلن عن تشكيل لجنة برئاسة الرئيس الفنلندي السابق للتحقيق في الأحداث والمجازر التي ارتكبها جيش العدو الإسرائيلي في مخيم جنين.
- 2001م إصابة 7 إسرائيليين بجروح في انفجار سيارة مفخخة شرق تل أبيب والجبهة الشعبية تتبنى العملية.
- 1994م مصرع مستوطنة يهودية وجندي إسرائيلي ومقتل فلسطيني في الأراضي المحتلة.
- 1969م محكمة أمريكية تحكم بالإعدام على الفلسطيني سرحان سرحان، المتهم بقتل السيناتور روبرت كينيدي (1925 - 1968) شقيق الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي (1917 - 1963).
- 1948م عُقِد اجتماعٌ في العاصمة الأردنيّة حضره عددٌ من رؤساء الوزارات و الوزراء العرب ، و تقرّر فيه دخول الجيوش النظامية العربيّة إلى فلسطين حال انتهاء الانتداب البريطانيّ عليها .
- 1903م تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا يعرض مشروع أوغندا على الدكتور هرتزل، ويقول له: "خلال زيارتي لأوغدا قلت لنفسي وأنا هناك هذه البلاد تصلح للدكتور هرتزل، ولكنك طبعا تريد أن تذهب إلى فلسطين".
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