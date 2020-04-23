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السجن 6 أشهر وغرامة مالية بحق الهارب من الحجر الصحي برفح

23 نيسان / أبريل 2020 10:41

غزة - الرأي

حكمت المحكمة العسكرية المركزية بهيئة القضاء العسكري على المدان (أ، ط) الهارب من مركز الحجر الصحي الاحترازي برفح، بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 دينار أردني.

وأوضحت المحكمة أن الحكم جاء بتهمة "المضرة بصحة الإنسان من خلال عدم مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بهما"، وذلك سنداً للمادة (429) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وبيّنت المحكمة أنه سيتم محاكمة المدان في التهم الأخرى التي وُجهت له، حيث يجري التحقيق معه على ذمتها.

وكانت النيابة العسكرية بهيئة القضاء العسكري قد باشرت التحقيق مع المدان، عقب إلقاء القبض عليه على إثر هروبه من مركز الحجر الصحي الاحترازي المخصص للعائدين عبر معبر رفح، بتاريخ 18 أبريل الجاري، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.ِ

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