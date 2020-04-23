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زكاة الدرج توزع 10000 شيكل مساعدات نقدية للأسر المستورة

23 نيسان / أبريل 2020 11:24

زكاة الدرج توزع 10000 شيكل مساعدات نقدية للأسر المستورة
زكاة الدرج توزع 10000 شيكل مساعدات نقدية للأسر المستورة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج، مساعدات نقدية بقيمة 10000 شيكل على 100 أسرة مستورة في منطقة الدرج شرق مدينة غزة  صباح اليوم الخميس ، في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها بسبب فايروس كورونا وقدوم شهر رمضان.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة م. رامي العشي، أن كل أسرة حصلت على مبلغ مالي بقيمة 100 شيكل، وذلك لتوفير بعض الإحتياجات الأساسية اللازمة لمنازلهم خلال شهر رمضان.

و أشار العشي، إلى أن تقديم المساعدات المالية يأتي ضمن المشاريع التي ستنفذها اللجنة خلال شهر رمضان، معرباًعن شكره لفاعلي الخير على الجهود التي يبذلونها من أجل الوقوف بجانب المحتاجين بغزة.

زكاة الدرج توزع 10000 شيكل مساعدات نقدية للأسر المستورة 94574179_714931789251119_5244749006558461952_n 94233518_228427734894222_2848330840788697088_n
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