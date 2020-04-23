6 إصابات جديدة بكورونا بالضفة والقدس ترفع الحصيلة لـ 480

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة بحكومة رام الله مي الكيلة عن تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بالضفة الغربية والقدس المحتلة لترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 480.

وقالت الكيلة في الايجاز الصحفي الصباحي حول آخر تطورات فيروس "كورونا" في فلسطين، اليوم الخميس، إن من بين الاصابات الست، ممرضا من الظاهرية يعمل في مستشفى المطلع، والإصابات الخمس الأخرى سجلت داخل مدينة القدس في مخيم شعفاط وحي الثوري وجبل المكبر.

وذكرت أنه بتسجيل الاصابات الست الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في فلسطين إلى 480، موضحةً أنه تم تسجيل 5 حالات تعافٍ لمرضى في مركز التأهيل ببيت لحم ومركز حلحول، ما يرفع حالات التعافي إلى 92.