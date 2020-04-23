التنمية البشرية في الصحة تفتتح دورة خاصة بامتياز الطب البشري

غزة- الرأي

قال مدير عام تنمية القوى البشرية د.رامي العبادلة، إن التدريب والتطوير يعتبر من الركائز الهامة التي تقوم عليها استراتيجية وزارة الصحة، مؤكداعلى حرص إدارته على تطوير مهارات الكوادر الصحية من خلال برامج التدريب المختلفة.

جاء ذلك خلال افتتاحه الدورة التنشيطية الخاصة بامتياز الطب البشري، مرحباً بالمحاضر بالبرنامج استشاري الاشعة بوزارة الصحة د.كمال جبر.

ونوه د. العبادلة على ضرورة معرفة كل طبيب المهارات الاساسية في حياته العملية والتي تشمل مهارات الاتصال و التواصل وطرق مكافحة العدوى ، والمهارات الاساسية لدعم الحياة إضافة إلى طرق توثيق المستندات، مبديا استعداد الإدارة لاستقبال اي من الاقتراحات التطويرية والاستفسارات الخاصة بشتى المجالات.

من جهته شكر د. كمال جبر، القائمين على هذا البرنامج، موضحاً أنه خلال اليوم العلمي سيتم التعرف على نقاط مهمة حول تخصص الاشعة ، وكيفية قراءة بعض صور الاشعة وتفادي الوقوع بالاخطاء عند القراءة ، كما تابع ان المحاضرات تتناول تشخيص الحالات بشكل توضيحي.

ونوه د. جبر إلى إنه في اليوم الثاني سيتم عرض ومناقشة بعض الصور وفي نهاية اليوم سيتم عقر امتحان قصير لتقييم ومراجعة ماتم الاستفادة منه .