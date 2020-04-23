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"الأوقاف" تطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر

23 نيسان / أبريل 2020 11:46

"الأوقاف" تطلق خدمة الفتوى عبر الاتصال المباشر

غزة- الرأي

 أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة ، خدمة الفتوى والاستفسار حول المسائل الفقهية عبر الاتصال المباشر، وذلك انطلاقاً من قول الله تعالى: "فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".

ونشرت الأوقاف عبر موقعها الالكتروني ومنصاتها الإعلامية قائمة بأسماء مجموعة من العلماء الجاهزين لاستقبال اتصالات المواطنين والاجابة على أسئلتهم واستفساراتهم حول أية مسائل فقهية خاصة تلك المتعلقة بشهر رمضان المبارك

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت هذه الخدمة بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل الحصول على الفتوى الصحيحة من أهل الفضيلة العلماء المختصين في الفتوى وهم.

الشيخ | د. عبد الباري خلة | 0599832339           الشيخ | د. إحسان عاشور | 0599409245

الشيخ | د. ماهر الحولي | 0599465666             الشيخ | د. شكري الطويل | 0599603092

الشيخ | د. زياد مقداد | 0599993001               الشيخ | د. صادق قنديل | 0599301847

الشيخ | د. تيسير إبراهيم | 0595750515            الشيخ | د. عدنان حسان | 0597740688

الشيخ | د. ياسر فوجو | 0599623964              الشيخ | د. محمد الفرا | 0597901252

الشيخ | د. عبد الله أبو عليان | 0599400472        الشيخ | د. خالد الصليبي | 0595242501

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