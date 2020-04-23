"البطة" يتفقد إعادة تأهيل الحدائق الداخلية بحي الأمل بخان يونس

غزة- الرأي

أجرى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، زيارة تفقدية للسكان القاطنين في حي الأمل غرب المدينة، وذلك بعد إتمام إعادة تأهيل حديقة داخل أحد المربعات السكنية بالحي، والتي تم تحويلها من مكان لتجمع المكاره الصحية إلى حديقة تزدان بأشجار الزينة والتوزيع الهندسي للمداخل وكافة أرجاءه.



وكان م. البطة وبمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة بالبلدية أ. عماد الأغا، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة قد زارو السكان القاطنين بالمنطقة، حيث كان في استقبالهم رئيس لجنة الحي أ. محمود كلاب، ومسئول دائرة العمل التطوعي في المحافظة أ. مروان أبو شمالة ومجموعة من السكان.



وخلال كلمته أكد م. البطة على أهمية المشاركة المجتمعية التي تتبناها بلدية خان يونس مع كافة لجان الأحياء ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات العائلية وكذلك المبادرات التطوعية التي تساند جهود البلدية في كافة القطاعات لا سيما الجوانب الصحية والبيئية.



وأشار م. البطة إلى أن بلدية خان يونس تفتح أبوابها أمام كافة مكونات المجتمع من أجل النهوض بالمدينة وفي شتى المجالات الحياتية، مشيداً بتجربة لجنة حي الأمل في تحويل أحد المتنزهات من مكرهه صحية إلى مكان جميل يقضي فيه السكان أجمل أوقاتهم، داعياً كافة لجان الأحياء إلى تكرار تجربة حي الأمل النوعية، مبيناً في سياق متصل أن البلدية على أتم الجهوزية من أجل تقديم كافة التسهيلات الممكنة وفق امكانياتها المتاحة من أجل الرقي بواقع احياء خان يونس نحو الأفضل.