بلدية خان يونس تشرع بإزالة التعديات في شارع 3103 في حي البطن السمين

خان يونس- الرأي

شرعت وحدة المتابعة والضبط الميداني في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، بإزالة التعديات الواقعة في شارع رقم (3103) والذي يصل شارع رقم (14) غرباً إلى شارع رقم (3112) شرقاً في حي البطن السمين ويقع جنوب غرب مدينة خان يونس.

ويبلغ طول الشارع المذكور (240) متر تقريباً وعرض (12) متر، وتأتي إزالة التعديات؛ تمهيداً لتطويره خلال الفترة المقبلة بعد تأمين الدعم المادي المطلوب من المؤسسات المانحة.

وذكر مسئول الوحدة م. محمـد درويش أن قرار توسعة الشارع المذكور قد تم اتخاذه من قبل إدارة البلدية وبعد إتمام الإجراءات القانونية ، في ظل الحاجة الملحة لتوسعته ليخدم كافة السكان ، وكذلك فتح المجال أمام تطوير الأحياء المختلفة، حيث تأتي تلك الجهود في إطار تحقيق المصلحة العامة لأبناء شعبنا وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في التنعم ببيئة عمرانية سليمة.