تكية غزة الخيرية التابعة للأوقاف توزع (440) وجبة طعام علي الأسر المحتاجة

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الدرج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، 240 وجبة طعام مكونة من "الأرز والدجاج المشوي وشوربة الجريشة" على عدد (120) أسرة من الأسر المستورة في مدينة غزة ، بالإضافة الى توزيع (200) وجبة مكونة من طبيخ البطاطا والكفتة وربطات الخبز، وطبيخ البازلاء واللحوم الطازجة وربطات الخبز .

وأكد نائب رئيس اللجنة محمد خلف : "أن التكية تعمل وفق الأهداف التي وضعتها من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي، والتخفيف من الضائقة المالية التي يمر بها أهالي غزة ، في ظل حالة الطوارئ التي يعشونها بسبب فايروس كورونا في قطاع غزة ، وأنها مستمرة في العمل حتى تصل لكل محتاج وتقف بجانبه".

وأوضح، أن الأسر المستهدفة تحصل على عدد وجبات تكفي لإشباع أفرادها، منوهًا الى انه يتم العمل على إعداد الطعام داخل التكية بشكل يومي، داعياً أهل الخير إلى المساهمة في دعم التكية من أجل الحفاظ على استمرارية عملها في تقديم المساعدة للمحتاجين.

بدورها، ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عانى من الظروف الصعبة