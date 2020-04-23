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بعنوان "لصيام صحي"

إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف تستعد لبث برنامج رمضاني

23 نيسان / أبريل 2020 12:47

إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف تستعد لبث برنامج رمضاني
إذاعة القرآن الكريم التابعة للأوقاف تستعد لبث برنامج رمضاني

غزة- الرأي

تستعد إذاعة القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وبالتعاون وزارة الصحة الفلسطينية ووحدة التثقيف الصحي بالوزارة لبث برنامج رمضاني  بعنوان "لصيام صحي" خلال دورة الشهر الفضيل.

و أكد مدير الإذاعة د. عادل الهور، على أهمية البرنامج الصحي الذي سينطلق في رمضان لما يتضمنه من نصائح إرشادية للمواطنين, مستعرضًا في الوقت ذاته أهم البرامج التي سيتم بثها خلال دورة شهر رمضان المبارك كالتلاوات القرآنية النادرة، والبرامج الدينية، والبرامج المجتمعية، وبرنامج المرأة، والبرامج الشبابية، والبرامج التفاعلية.

من جهته أعرب د. بدر الصفدي نائب مدير دائرة التثقيف الصحي،  عن سعادته لهذا التعاون المشترك مع الإذاعة مبدياً إعجابه بالبرامج التي تقدمها الإذاعة خلال شهر رمضان المبارك، معربًا عن أمله في فتح آفاق لمزيد من التعاون مع الإذاعة لإنجاح العديد من البرامج الإذاعية والتثقيفية بما يخدم جمهور المستمعين.

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