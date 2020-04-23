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الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع طرودًا صحية على ( 2000 ) أسرة فقيرة

23 نيسان / أبريل 2020 12:49

الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع طرودًا صحية على ( 2000 ) أسرة فقيرة
الإدارة العامة للزكاة بالأوقاف توزع طرودًا صحية على ( 2000 ) أسرة فقيرة

غزة- الرأي

وزعت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف طروداً صحية على 2000 أسرة متعففة وفقيرة في قطاع غزة ضمن مشروع " درهم وقاية " ، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة تيكا التركية .

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة إسليم، أن دائرته شرعت بتوزيع تلك الطرود على الفقراء والمحتاجين عبر لجان الزكاة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة  وذلك من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل انتشار فايروس كورونا .

وثمن أسليم، دور الجمهورية التركية رئاسة وحكومة وشعباً في خدمة الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم له في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاغاثية والاقتصادية.

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