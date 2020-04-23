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أوقاف غزة تناقش خطة العمل الدعوي عن بعد في رمضان

23 نيسان / أبريل 2020 12:54

أوقاف غزة تناقش خطة العمل الدعوي عن بعد في رمضان
أوقاف غزة تناقش خطة العمل الدعوي عن بعد في رمضان

غزة- الرأي

عقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم، اجتماعاً بموظفي قسم الوعظ والإرشاد، لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق تنفيذ خطة العمل الدعوي الإلكتروني عن بعد خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في ظل اتخاذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا.

وبين سالم أهمية الدعوة إلى الله تعالى في ظل هذا الوضع الاستثنائي الطارئ من خلال المواقع الإلكترونية والوسائل المتاحة.

وأشار إلى  أن قسم الوعظ والإرشاد أطلق حملة رمضانية إلكترونية بعنوان زاد المسلم في رمضان، تستهدف تثقيف الجمهور بالمسائل الرمضانية المتنوعة من وسائل عديدة أهمها استثمار الفضاء الإلكتروني.

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