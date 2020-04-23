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في اليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وزارة الاتصالات تؤكد تعزيز دور الفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات

23 نيسان / أبريل 2020 01:02

صورة من الارشيف
صورة من الارشيف

غزة- الرأي

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  في بيان أصدرته  اليوم الخميس، إنها تسعى ومن خلال دورها في النهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز دور الفتيات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال  العمل على تشجيع مشاركة الفتيات للانضمام إلى مهنة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين الفتيات والنساء على الاقبال على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما  لهذا المجال من أهمية في مجال وظائف المستقبل حيث أن 90% من وظائف المستقبل تتطلب مهارات تكنولوجية .

 جاء ذلك، خلال بيان أصدرته الوزارة  اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات، و الذي يصادف  في رابع يوم خميس من شهر أبريل/نيسان من كل عام ، ويأتي هذا العام تحت عنون " توسيع الأفاق في تغيير المواقف " .

ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسسات الأكاديمية والجامعات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الى الاهتمام  وبذل الجهد في  تسليط الضوء على أهمية هذا المجال, كما وتدعو الفتيات إلى وضع التكنولوجيا والاتصالات في صميم  طموحهن التعليمي والمهني .

وقالت الوزارة إنها عقدت العديد من  اللقاءات و ورشات العمل بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والحكومية حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا في هذا المجال وسجلت العديد من الانجازات على صعيد انخراط الفتيات في العمل عن بعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وقد شهدنا تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة والواعدة من قبل  الفتيات والتي سجلت مشاركات دولية في هذا المضمار  .

وأكدت الوزارة على ضرورة العمل على توسيع أفاق الفتيات للمشاركة بقوة في هذا المجال لا سيما من قبل القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والعمل على احتضان المبادرات الفردية والمشاريع الإبداعية التي تسجلها  الفتيات  الفلسطينيات .

وأكدت أن ظروف الحصار القاهرة  وجائحة كورونا تحتم على الجميع أهمية تعزيز الأفكار الريادية وتعزيز المبادرات الفردية التي تهدف للنهوض بدور المرأة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

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