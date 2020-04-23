وزارة الأشغال تخصص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي

غزة – خاص الرأي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تخصيص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي لتمكين وزارة الصحة من مكافحة جائحة كورونا.

وقال وكيل الوزارة م. ناجي سرحان في تصريح لوكالة "الرأي": "إنه تم إنشاء الغرف المتنقلة من الباطون الجاهز، بحيث ستكون في خدمة وزارة الصحة لاستخدامها كغرف للعزل وللأطباء".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من تسليم الغرف المتنقلة لوزارة الصحة في غضون أسبوعين.

وكان رئيس المتابعة الحكومية د. محمد عوض قد تفقد الغرف المخصصة للعزل الصحي، مؤكدا أنها تأتي في إطار الجهود الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الجهات الحكومية تعمل على قدم وساق من أجل حماية شعبنا من الجائحة وأن كل الوزارات تعمل وفق خطة طوارئ في هذا الإطار.

وتواصل الجهات الحكومية في غزة تنفيذ إجراءاتها المختلفة لتطبيق إجراءات السلامة والوقاية من فايروس كورونا، حيث نجحت حتى الآن في منع تفشيه داخل قطاع غزة رغم قلة الإمكانات وضعف المتطلبات الصحية نتيجة الحصار والعقوبات المفروضة على قطاع غزة.