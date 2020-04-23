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"الصحة" تناقش تقييم وتطوير خدمة الحروق في مستشفيات قطاع غزة

23 نيسان / أبريل 2020 01:18

"الصحة" تناقش تقييم وتطوير خدمة الحروق في مستشفيات قطاع غزة

غزة- الرأي

ناقش د.أحمد شتات مدير دائرة شئون الأطباء بالادارة العامة لمستشفيات بوزارة الصحة، تقييم و وتطوير خدمة الحروق بمستشفيات قطاع غزة من خلالMAP-UK و بالتعاون مع وزارة الصحة، والتى تعتمد على المقابلات للكوادر الطبية و التمريضية العاملة على جميع المستويات>

جاء ذلك بحضور مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح ، ورؤساء أقسام الحروق والتمريض في مجمعى ناصر والشفاء ود.اياد أبو كرش مدير دائرة الطوارىء و العناية المركزة بالادارة العامة للمستشفيات.

وأوضح د.شتات أن الدراسة قامت على تحديد بعض الفجوات على المستويات المختلفة ،و التى أكدت على أهمية الوقاية الأولية في رفع وعى المواطنين في أساليب الوقاية من الحروق و الأساليب الصحيحة للتعامل مع الحروق في الدقائق الأولى،و كذلك تحديد الفجوات على ضعف وعى الناس في التعامل مع الحالات قبل وصول المستشفى وذلك لتكثيف الجهود في هذا الاتجاه.

و أضاف:"كما تم تقييم خدمة معالجة المرضى في وحدات الحروق في مجمعى ناصر و الشفاء الطبيين و الدعم النفسى الضرورى الذى يجب تقديمه للمرضى.

و توافق المجتمعون في نهاية اللقاء على ترتيب الأولويات بما يخدم تطوير تطوير خدمة الحروق في قطاع غزة.

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