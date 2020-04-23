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"واعد": إدارة السجون تضاعف من انتهاكاتها بحق الأسرى في رمضان

23 نيسان / أبريل 2020 01:27

جمعية واعد: إدارة السجون تضاعف من انتهاكاتها بحق الأسرى في رمضان
جمعية واعد: إدارة السجون تضاعف من انتهاكاتها بحق الأسرى في رمضان

غزة- الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال لا تراعي حرمة وخصوصية شهر رمضان المبارك وتضاعف من إجراءاتها بحق الأسرى على كافة المستويات.

وأضافت واعد أن معاناة الأسرى مع قدوم شهر رمضان تتمثل في حرمانهم من مائدة الإفطار العائلية والزيارات والتواصل مع الأهل والأحباب، إضافة إلى تقديم إدارة السجون طعاماً سيئاً كمَّاً ونوعاً للأسرى خلال أيام الشهر المبارك.

وأكدت واعد أن الاحتلال لا يسمح للأسرى بممارسة شعائرهم الدينية كصلاة التراويح جماعة وحلقات القرآن والذكر، وهو ما يعتبر انتهاكاً واضحاً للإتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة.

كما يسعى الاحتلال للتنغيص على حياة الأسرى من خلال زيادة وتيرة الإقتحامات للغرف والأقسام في أوقات الإفطار والسحور، وتقييد دخول الحاجيات الأساسية للكانتينا ومنع دخول عشرات الأصناف التي يحتاجها الأسرى في شهر رمضان.

ورغم أن رمضان يأتي هذا العام في ظرف استثنائي بسبب جائحة كورونا؛ فإن الإحتلال يواصل تجاهل المطالب باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة للأسرى.

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