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وزارة المالية تفتتح مركز خدمات الجمهور في مجمع الإيرادات

23 نيسان / أبريل 2020 02:26

غزة - الرأي

افتتحت وزارة المالية مركز خدمات الجمهور لمكتب غزة في ضريبة القيمة المضافة في مجمع الايرادات الحكومي ضمن خطتها لتحسين جودة الأداء والتخفيف عن المراجعين.

وقال وكيل وزارة المالية عوني الباشا، إن إعادة تطوير مركز خدمات الجمهور يأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين جودة الأداء والتخفيف عن المراجعين والمكلفين لإنجاز معاملاتهم الضريبية وفق احدث أساليب وطرق تقديم الخدمات.

وبين الباشا أن وزارته تسعى جاهدة لتطوير وتحسين كافة مراكز الخدمة التابعة للوزارة بما يساهم في سرعة إنجاز معاملات المواطنين والتجار ويختصر الجهد والوقت على هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وأوضح وكيل الوزراة المساعد ورئيس مجمع الايرادات ابراهيم صيام، أن اعادة تشييد وتطوير مركز خدمات الجمهور التابع للإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة يأتي من باب توفير بيئة آمنة وصحية للموظفين والمراجعين ومراعاة خصوصية المكلفين, مشيراً إلى انهم لمسوا تفاعلاً ايجابياً من جمهور الوزارة.

بدورها أكدت القائم بأعمال مدير عام ضريبة القيمة المضافة مفيدة الحلو، أن إعادة تشييد مركز خدمات الجمهور ساهم في تحسين أداء الموظفين وسرعة انجاز معاملات المكلفين والمراجعين, داعيةً المراجعين بضرورة الالتزام بالتعليمات والاجراءات المعمول بها في مركز خدمات الجمهور.

من جهته بين مدير مكتب غزة بضريبة القيمة المضافة اياد الشنطي، أن أعداد المراجعين والمعاملات داخل مركز خدمات الجمهور كبيرة جداً وبلغت ما يقرب من ربع مليون مراجع سنوياً داخل المكتب ما تطلب اعادة تطوير وتوسيع مركز الخدمات للتخفيف عن الموظفين والمكلفين, مشيداً بالشكل والنظام الجديدين لمركز خدمات الجمهور والذي يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن وزارة المالية تعمل وفق خطة لتحسين جودة أداء موظفيها وخدماتها المقدمة للمواطنين, رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الوزارة نتيجة الحصار الاسرئيلي وقلة الموارد وتراجع الايراد العام.

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