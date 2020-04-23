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أبو الريش: تطويع كافة القرارات والجهود من أجل مصلحة المريض أولا

23 نيسان / أبريل 2020 06:34

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش،  على سعي وزارة الصحة من أجل تطويع كافة القرارات والجهود من اجل مصلحة المريض أولا وتسهيل الحصول على خدمة صحية مناسبة ومتكاملة , جاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزاريا الى جانب الوكيل المساعد د. مدحت محيسن , في جولة تفقدية لمستشفى الحياة التخصصي بمدينة غزة .


وقال د. أبو الريش :" أننا نشعر بفخر كبير حينما نشاهد المؤسسات الطبية في القطاع الخاص وهي توجد لنفسها المكانة النوعية في تفاصيل الخدمة الصحية وتحقيق التكامل مع الخدمات الصحية في وزارة الصحة , فاليوم نحن أمام خدمة لطالما سعينا بأن تأخذ دورها الطبيعي دون أي معيقات , تتمثل في بدء مستشفى الحياه التخصصي في تقديم خدمات الأورام وذلك ضمن بروتوكول تعاون مع مستشفى المطلع والمقاصد , وبما يوفر معاناة كبيرة عن المرضى ومشقة انتظار التنسيقات , والظروف الطارئة التي تمر في الوقت الحالي " .


وأضاف د. أبو الريش : " أن وزارة الصحة لن تدخر جهدا في تحسين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة كأولوية عمل قصوى, في خضم ماتقوم به وزارة الصحة من اجراءات وقائية لمواجهة كورونا " .


بدوره عبر رئيس مجلس ادارة مستشفى  الحياة التخصصي د. رفيق الزنط ,عن فخره واعتزازه بالعلاقة التكاملية مع وزارة الصحة , مؤكدا على حرص مجلس ادارة المستشفى تعزيز العمل المشترك مع وزارة الصحة بما يخدم مصلحة مرضانا.


هذا وتجول د. أبو الريش والطاقم الوزاري المرافق في أقسام المستشفى , واستمع الى ملاحظات المرضى والمراجعين حول الخدمة المقدمة لهم حيث أبدوا سعادتهم بأنه بامكانهم متابعة العلاج الكيميائي داخل غزة بدلا من تكبد مشقة مغادرة القطاع الى مستشفيات القدس .

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