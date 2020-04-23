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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تضمنت توزيع كمامات ووسائل الوقاية

الدفاع المدني يطلق سلسلة فعاليات وحملات إرشادية للوقاية من فايروس كورونا

23 نيسان / أبريل 2020 07:10

الدفاع المدني يطلق سلسلة فعاليات وحملات إرشادية للوقاية من فايروس كورونا
الدفاع المدني يطلق سلسلة فعاليات وحملات إرشادية للوقاية من فايروس كورونا

غزة- الرأي

أطلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، سلسلة من الفعاليات والحملات الإرشادية والتوعوية للمواطنين، في كافة محافظات قطاع غزة، للوقاية من فايروس كورونا، في إطار الجهود الحكومية لمواجهة هذا الفيروس.

و قال العميد سمير الخطيب مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات والطوارئ، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهود التوعية للمواطنين باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وعدم الاستهتار بخطورة هذا الفيروس، خاصة في ظل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح "الخطيب" أن 30 فريقاً من الدفاع المدني، انتشروا في الشوارع والميادين العامة والأسواق في جميع محافظات غزة؛ لتوعية المواطنين بأساليب ووسائل الوقاية والسلامة، خاصة

وأشار الخطيب إلى أنه جرى خلال الجولات توزيع كمامات طبية، ومواد معقمة، وقفازات يدوية على المواطنين، إلى جانب مطبوعات إرشادية وتوعوية.

وناشد المؤسسات المجتمعية إلى تكثيف جهودها التوعوية والإرشادية للمواطنين، في سبيل وقاية المجتمع بأكمله من هذا الوباء.

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