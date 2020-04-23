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مدير عام "الأمن الخاص" يتفقد مراكز الحجر الصحي

23 نيسان / أبريل 2020 07:17

مدير عام "الأمن الخاص" يتفقد مراكز الحجر الصحي
مدير عام

غزة- الرأي

نظمَّ العميد سامي زقوت مدير الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص بوزارة الداخلية والأمن الوطني،أمس الأربعاء، جولة رقابية لتفقد عدد من مراكز الحجر الصحي في مدينة غزة وذلك للاطلاع على سير عمل الأجهزة الأمنية وأدائها.

وشملت الجولة تفقد مراكز الحجر الصحي في فندق فلسطين وفندق الكومودور بمدينة غزة وفندق البلوبيتش وفندق المتحف شمال غزة.

وشارك في الجولة كل من العميد جميل الدهشان مدير إدارة الانضباط العسكري وعدد من ضباط الإدارة.

واطلع الوفد على الإجراءات المتبعة من قبل منتسبي الأجهزة الأمنية المحجورين مع المواطنين، ومدى التزامهم بإجراءات الوقاية والسلامة.

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