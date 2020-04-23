بحلول رمضان... عوض يوجه رسالة للشعب الفلسطيني

غزة- الرأي:

وجه رئيس المتابعة الحكومية د. محمد عوض رسالة تهنئة للشعب الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال عوض "نهنئ شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".

ودعا الله أن يكون هذا الشهر الفضيل فيه الخير للشعب الفلسطيني وأن يشهد انتهاء وباء "كورونا"، وأن تتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتتوحد الأمة.

وحيا عوض صمود أهالي القدس، "قلب الأمة الإسلامية والعالم أجمع"، مذكرًا بالصعوبات المتراكمة التي تواجهها المدينة إضافة لجائحة "كورونا".

وأضاف "كل عام وأسرانا البواسل في سجون الاحتلال بألف خير، وإن شاء الله يشهد هذا الشهر تحريرهم ليكونوا بين ذويهم، ونؤكد على اهتمام الأمة وخاصة المقاومة في غزة بالعمل على فك قيدهم".

وثمن عوض جهود المقاومة في سبيل تحرير الأرض والإنسان في فلسطين، مؤكدًا على أنها تعتبر نموذجاً يحتذى به في كل مكان.

وتابع "كل الاحترام للطواقم الأمنية والطبية والكوادر الحكومية من تعليم وأوقاف وإعلام وغيرها، والتي تعمل على مواجهة جائحة "كورونا" على مدار الساعة في قطاع غزة".

وأكد عوض على ضرورة مشاركة كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في مواجهة "كورونا"، ونثمن المبادرات الشعبية التي تقدم بها التجار والأهالي لدعم إجراءات الحجر الصحي والوقاية من الفيروس.

وقال محمد عوض "دعوتنا مستمرة لكافة الأشقاء والدول في الخارج من أجل مساندة ودعم قطاع غزة الذي تأثر كثيراً بجائحة "كورونا" جراء استمرار الحصار الإسرائيلي".