باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع مارسيلو فى الميركاتو المقبل

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن دخول الظهير الأيسر البرازيلى مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسبانى، دائرة اهتمامات نادى باريس سان جيرمان للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ذكر موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن باريس سان جيرمان يبحث عن تعزيزات على المستوى الدفاع واتخذ مسارا جديدا فى إسبانيا، مضيفة أن اسم مارسيلو أصبح مطروحا بقوة داخل نادى العاصمة الفرنسية.

أضافت الصحيفة أن البى إس جى يراقب مارسيلو صاحب الـ31 عاما لتعزيز الجبهة اليسرى على الرغم من ارتباطه بعقد حتى يونيو 2022 مع ريال مدريد، مضيفة أن فرصة اللاعب البرازيلى فى الموافقة على عرض النادى الفرنسى كبيرة خاصة مع منحه الحرية الكاملة من قبل مسئولى الفريق الملكى سواء بالاستمرار مع الملكى أو الرحيل فى الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية مؤخرا، بأن نادى ريال مدريد الإسبانى، أصبح قريبا بشكل كبير من السماح لنجمه البرازيلى مارسيلو فى الرحيل خلال الصيف المقبل.

ذكر موقع "البرنابيو ديجيتال" أن النادى الملكى سيطلب الحصول على 50 مليون يورو مقابل بيع مارسيلو فى الصيف المقبل، إذا جاء له العرض المناسب.

وأشار الموقع إلى أن مارسيلو سيكون على رادار فريق بايرن ميونيخ الألمانى فى حال مغادرة النمساوى ديفيد ألابا، والذى يعد مطلبا لكل من ريال مدريد، برشلونة، ومانشستر سيتى الإنجليزى.

ويعد مارسيلو من اللاعبين القلائل فى تاريخ الريال الذى خاض أكثر من 500 مباراة، علما بأنه انضم للنادي الملكي عام 2007 أي منذ 13 عاما.

وخاض البرازيلى مارسيلو 19 مباراة مع ريال مدريد بكافة المسابقات خلال الموسم الجارى قبل التوقف بسبب فيروس كورونا، وأحرز هدفاً وصنع 6 أهداف.

وكان الظهير الأيسر البرازيلى قريبا من مغادرة الريال فى الصيف الماضى إلى يوفنتوس الإيطالى ليجاور صديقه كريستيانو رونالدو لولا تمسك الفرنىى زين الدين زيدان به