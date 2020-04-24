ليفربول يخطط لاستقطاب ويليان إلى أنفيلد

أبدى نادى ليفربول الإنجليزي إهتمامه بضم البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال الصيف المقبل.

وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن نادى ليفربول فتح باب التفاوض مع وكيل ويليان لضمه نهاية الموسم الحالى، وعرضت إدارة الريدز على جناح اتشيلسي راتبا مُغريا للإنتقال إلى "أنفيلد".

وكان ويليان قد رفض تمديد تعاقده مع البلوز الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، بعد أن عرض النادى اللندنى خيار التمديد موسمين، ولكنه طالب بالتجديد 3 مواسم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى استبعاد إدارة برشلونة، فكرة التعاقد مع ويليان صاحب الـ 31 عاما خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، والذى يحق له الرحيل مجانا من البلوز عقب انتهاء الموسم الحالى.

جدير بالذكر أن البرازيلي ويليان محط اهتمام العديد من الأندية أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسى وتوتنهام هوتسبير.

من جانبه، أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أن التحدى الذى نواجهه حاليا بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم يحدث من قبل.

قال كلوب في تصريحاته للموقع الرسمي لنادى ليفربول "الحياة تحد مستمر ونحن ندرك هذا جيدا. نحن لم نواجه مثل هذا التحدى الذى نخوضه حاليا. المواقف التي تعرضنا لها في الماضى وكنا نظنها مشاكل كبير، تبدو وكأنها لا شيء الآن".

أضاف كلوب "عقليتنا لن تتغير، وهذا أول شىء. جميع الأندية لديها فرصة للتحسن والقيام بالأشياء بشكل أفضل. ليس لدي أي فكرة عما سيحمله لنا المستقبل، لكننا لن نتغير. لم ينته أي شيء بعد".

وتابع مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "لدينا مساحة كبيرة للتطور ونعمل على ذلك، ويمكننا مزج العديد من الأشياء وتحسينها بشكل واضح. الكثير من الأشياء يمكن تحسينها مع هذا الفريق، وهو أمر رائع حقا"، موضحا أن ليفربول لم يصل بعد إلى شكله ومستواه النهائي.

وردا على تغير أساليب إدارته وخططه خلال مشواره التدريب، أوضح كلوب "هناك بعض الأفكار هي نفسها دائماً. التنظيم أو فكرة التنظيم متشابهة، حينما تريد استعادة الفريق للكرة مجدداً وأشياء مثل هذه لا تتغير أبداً، لكن بالطبع كمدرب عليك تكييف أسلوبك مع جودة اللاعبين المتاحين".

وواصل كلوب "زادت الجودة كثيراً خلال السنوات القليلة الماضية، ليس هنا فقط. في دورتموند كانت الأمور مختلفة عن ماينز، في ماينز كان الأمر مختلفاً من عام لآخر"، مضيفا "الأمر كله يتعلق بالتنظيم. ليس الأمر أن لدى فكرة ثابتة عن الكيفية التى ينبغى أن يكون بها الفريق. أحاول دفع الأولاد للأمام، ولهذا أحاول دائما إدراك مدى جودتهم ومهاراتهم، ومن ثم استخدام ذلك".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا "الملعب على مدار مسيرتى كان دائماً بنفس الحجم ولم تتغير القواعد كثيراً. هذه الأشياء واضحة، لذا عليك محاولة التكيف مع المواقف المختلفة".