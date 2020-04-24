http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2481 ) الجمعة 24/4/2020
أخبار فلسطينية
لقيادة الفلسطينية تصعّد ضد مخطط الضم وتؤكد: لا استقرار ولا أمن في المنطقة…
مفتي فلسطين يعلن غدا غرة رمضان
غزة.. لا إصابات جديدة بكورونا وتعافي حالة
الخارجية: 1042 إصابة و48 وفاة بفيروس "كورونا" بين جالياتنا في دول العالم
الفصائل الفلسطينية تدعو لسرعة التصدي لحكومة الاحتلال وتطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني
هنية يبحث أخر التطورات مع أمير قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية
هنية يهنئ عباس بحلول شهر رمضان ويبحث معه آخر التطورات
نقابة الاطباء: 130 مصابا بكورونا في القدس بعد شفاء 16 حالة
مسؤول كبير في حماس يكشف عن لقاء سابق عقدته قيادة الحركة مع بن…
الاحتلال يعتزم معاقبة من يقدم خدمات مصرفية لعائلات الأسرى الفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
يا غانتس، الديمقراطية والضم لا يسيران معا
محكمة إسرائيلية تُصدر قراراً بوقف هدم منزلٍ لمواطن في الخضر
مندوب إسرائيلي يهدد بوقف التعاون مع السلطة الفلسطينية لمواجهة كورونا
وزير الصحة الإسرائيلي يطلب ترك منصبه..
الموساد يزعم: أعداد وفيات كورونا في دول عربية وإيران أعلى من المعلن
اخبار دولية
الأمم المتحدة: الاحتمال «الخطير» بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو تهديد متزايد
ملادينوف يحذر من خطورة ضم أراضٍ بالضفة: انتهاك للقانون الدولي وتدمير لحل الدولتين
مجلس الأمن يحذر من مغبة تنفيذ خطة ضم الأرض الفلسطينية
الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بأي سيادة إسرائيلية على الضفة الغربية وأي ضم يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي
أخبار عربية
اتصالات بين الجامعة ووزراء الخارجية العرب لبحث طلب فلسطين تجاه مخطط ضم إسرائيل للضفة الغربية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
دراسة استراتيجية إسرائيلية: على تل أبيب الاستعداد لاحتمال سقوط ترامب وصعود بايدن وديع عواودة
عنف المستوطنين: وباء قديم جديد فوق كورونا
ملادينوف يحذر من ضم الأراضي الفلسطينية ومنصور يطالب مجلس الأمن بعدم الاكتفاء بإصدار… عبد الحميد صيام
نقل أسير فلسطيني مريض إلى المستشفى بعد استشهاد آخر جراء “الإهمال الطبي”
الشرق الاوسط
كمامة تقطع «هواء الحرية» عن أسير فلسطيني أمضى في المعتقل 16 عاماً
عباس: الاتفاقيات «لاغية تماماً» فور ضم الضفة
توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة
الخليج الإماراتية
فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات «إسرائيل»
الشروق المصرية
الأمم المتحدة: الاحتمال «الخطير» بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو تهديد متزايد
الاهرام المصرية
ارتفاع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا إلى 480 حالة
الغد الأردنية
فلسطين: 6 إصابات جديدة بكورونا
ارتفاع وفيات كورونا في “إسرائيل” إلى 191
الشرق القطرية
نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يرهب الأسرى وعائلاتهم
الجامعة العربية تحذر من خطورة ضم الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين فلسطينيين من الضفة ويتوغل شرق غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالصور فلسطينيات يصنعن "كعك العيد" قبيل رمضان تفرغا للعبادة
في أول تراويح رمضان.. المسجد الأقصى خالٍ من المصلين
سلفة مالية "مستعجلة" للسلطة من عائدات الضرائب
الصليب الأحمر: خروج كورونا عن السيطرة بغزة "أمر مخيف"
الاحتلال يفكك كرفانا ويستولي عليه غرب أريحا
الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد خلال رمضان
عدالة: ضم المناطق المحتلة للسيادة الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي
القدس المحلية
قلقيلية: ضبط مخدرات وشرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول
"هيئة الأسرى": استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب محمد عساكرة
الصليب الأحمر الدولي يتبرع بشحنة مساعدات طبية لمستشفيات غزة
دوام الموظفين خلال رمضان من العاشرة وحتى الثالثة
وجع عائلات الأسرى يتجدّد على موائد رمضان وقلقٌ مُضاعَفٌ بسبب "كورونا"
محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي بحضور طبيب فلسطيني
الحياة الجديدة
قطاع المياه سيواجه ضغطا كبيرا خلال الأشهر المقبلة
خبراء في الأمم المتحدة: على إسرائيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين
رمضان في القدس: غابت الزينة واشتدّ الظلام سوادا
الأيام
»"بتسيلم": ارتفاع حادّ في عُنف المستوطنين خلال شهر نيسان
»"وقفة عز" جمع 13 مليون دولار والطموح 28 مليوناً قبل منتصف أيار
»رمضان بالقدس المحتلة هذا العام.. ليس كغيره من السنوات
»تسجيل إصابة جديدة بـ"كورونا" في الظاهرية وتعافي 10 مصابين بالضفة والقطاع
»الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم البيضاء يضاعف معاناة الغزيين
»في القدس.. كمامات تراثية تحارب فيروسَي الكورونا والاحتلال
وكالة صفا
تنويه للطلبة الفلسطينية الراغبين بالعودة إلى غزة من مصر
ضبط مخدرات وشرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول
محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي
الاحتلال يستولي على معدات بناء في الأغوار
ضبط ثلاثة أطنان تمور إسرائيلية تالفة بنابلس
رام الله: بحث تشديد إجراءات بحق المخالفين لتدابير الطوارئ
"الأورومتوسطي": التوزيع العادل لطالبي اللجوء فرصة لإنقاذ الآلاف
نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة
وكالة الرأي الفلسطينية
بحلول رمضان... عوض يوجه رسالة للشعب الفلسطيني
الإيجاز الصحفي الحكومي حول جائحة كورونا 23 إبريل 2020
غزة تستقبل رمضان في ظل الحصار والعقوبات وكورونا (تقرير)
صور وزارة الأشغال تخصص 100 غرفة متنقلة للعزل الصحي
أبو الريش: تطويع كافة القرارات والجهود من أجل مصلحة المريض أولا
الالتزام بقرار وقف صلاة الجماعة برمضان واجبٌ شرعيٌ ( تقرير)
فلسطين اليوم
الأسير القيادي جمعة التايه من الأسر إلى الحجر
"الجهاد" تبارك للأسير المحرر جمعة التايه عقب الأفراح عنه من سجون الاحتلال
ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا لدى الاحتلال
وفاة طفل بحادث سير جنوب قطاع غزة
إصابة طفلة بجراج خطيرة إثر تعرضها لحادث سير شمال قطاع غزة
قوات الاحتلال تفرج عن أسير من طولكرم
سما نيوز
إسرائيل تُقرر تحويل نصف مليار شيكل لخزينة السلطة الفلسطينية..
حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين اسماعيل هنية والرئيس عباس...
بيت لحم: استقبال محدود للأسير حمزة الخمور بعد 18 عام من الأسر
غنام تطلق حملة "المليون رغيف" لإغاثة العائلات المتعففة في رمضان
فتح ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لضم أراضٍ في الضفة
محكمة إسرائيلية تُصدر قراراً بوقف هدم منزلٍ لمواطن في الخضر
إغلاق المتاجر في البلدات العربية يدخل حيّز التنفيذ
ورشة تدريبية بغزة حول "حقوق الإنسان والحق في الصحة"
عرب 48
خبراء من الأمم المتحدة: أطلقوا سراح الأسرى المعرضين لخطر كورونا
شاهد | ندوة حولَ تهديد فيروس كورونا في ظلّ سياسات الضمّ والتهجير
الأمم المتحدة: ضم الأغوار ضربة مدمرة لحل الدولتين
الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الصباح
كورونا فلسطين: توقعات بانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14%
وكالة وفا
بلدية رام الله تضيء فانوس رمضان
الرئيس ونظيره المصري يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضا..
الزعنون يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول شهر..
حدث في مثل هذا اليوم
- 24 نيسان (أبريل)
- 2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.
- 1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.
- 1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.
- 1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
- 1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.
- 1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة.
- 1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.
- 1920م حكومة الانتداب البريطانية في فلسطين تحكم بالسجن 15 عاماً على الناشط اليهودي الروسي زئيف "فلاديمير" جابوتنسكي (1880 - 1940) لانخراطه في القتال ضدها.