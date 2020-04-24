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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2481 ) الجمعة 24/4/2020

أخبار فلسطينية﻿

هنية يبحث أخر التطورات مع أمير قطر والأمين العام لجامعة الدول العربية

هنية يهنئ عباس بحلول شهر رمضان ويبحث معه آخر التطورات

الاحتلال يعتزم معاقبة من يقدم خدمات مصرفية لعائلات الأسرى الفلسطينيين

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

الأمم المتحدة: الاحتمال «الخطير» بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو تهديد متزايد

أخبار عربية

اتصالات بين الجامعة ووزراء الخارجية العرب لبحث طلب فلسطين تجاه مخطط ضم إسرائيل للضفة الغربية

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الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الاوسط

كمامة تقطع «‏هواء الحرية» عن ‏أسير فلسطيني أمضى في المعتقل ‏‏16 عاماً

توغل إسرائيلي في غزة واعتقالات في الضفة

الخليج الإماراتية

فلسطين تدعو إلى «وزاري» عربي لمواجهة تهديدات «إسرائيل»

الشروق المصرية

الأمم المتحدة: الاحتمال «الخطير» بضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة هو تهديد متزايد

الاهرام المصرية

الغد الأردنية

الاحتلال يفكك كرفانا ويستولي عليه غرب أريحا

الأوقاف تدعو المواطنين لجعل بيوتهم مساجد خلال رمضان

عدالة: ضم المناطق المحتلة للسيادة الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي

"هيئة الأسرى": استقرار الوضع الصحي للمعتقل المصاب محمد عساكرة

الصليب الأحمر الدولي يتبرع بشحنة مساعدات طبية لمستشفيات غزة

وقفة عز" جمع 13 مليون دولار والطموح 28 مليوناً قبل منتصف أيار

رمضان بالقدس المحتلة هذا العام.. ليس كغيره من السنوات

تنويه للطلبة الفلسطينية الراغبين بالعودة إلى غزة من مصر

ضبط مخدرات وشرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول

محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد نور البرغوثي

الاحتلال يستولي على معدات بناء في الأغوار

ضبط ثلاثة أطنان تمور إسرائيلية تالفة بنابلس

رام الله: بحث تشديد إجراءات بحق المخالفين لتدابير الطوارئ

"الأورومتوسطي": التوزيع العادل لطالبي اللجوء فرصة لإنقاذ الآلاف

نقابة الصيادلة تقدم 500 قسيمة شرائية لأعضائها بمحافظات غزة

عرب 48

الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ الصباح

وكالة وفا

بلدية رام الله تضيء فانوس رمضان

الرئيس ونظيره المصري يتبادلان التهاني بحلول شهر رمضا..

الزعنون يهنئ شعبنا في الوطن والشتات بمناسبة حلول شهر..

حدث في مثل هذا اليوم

24 نيسان (أبريل)

2003م عملية استشهادية في مدينة كفار سابا في محطة القطارات قام بها الاستشهادي احمد خالد الخطيب من مخيم بلاطة وهو تابع لشهداء الاقصى، اسفرت العملية عن مقتل اثنين واصابة 16.

1996م بدأ المجلس الوطني الفلسطيني جلسته الخاصة بالاستماع إلى تقرير اللجنة القانونية المكلفة بتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني بما يتناسب مع المرحلة والظروف السياسية وقد وافق المجلس على تعديل الميثاق والذي حاز على موافقة 504 اعضاء ومعارضة 54 وامتناع 14 عن التصويت.

1994م إسرائيل تسمح لثمانية مبعدين فلسطينيين من حركة "فتح" بالعودة إلى الأراضي المحتلة.

1993م المظاهرات تعم قطاع غزة احتجاجا على تردي الوضع الاقتصادي في ظل الاحتلال الإسرائيلي

1981م مجموعة يهودية تقتحم المسجد الأقصى المبارك في استعراض استفزازي لإقامة طقوس يهودية داخله.

1956م انعقد المؤتمر في الفترة من 24/4- 7/5/1956 في ظروف امنية مضطربة بسبب كسر مصر لاحتكار السلاح، وعقد صفقة الاسلحة التشيكية مع الكتلة الشرقية ومؤتمر باندونغ والاعمال الفدائية التي كانت تنطلق من قطاع غزة

1935م تأسيس الحزب العربي الفلسطيني برئاسة جمال الحسيني وعضوية الفرد روك ومزيد عنبتاوي وابراهيم دوريش ويوسف الدجاني.