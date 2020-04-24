ميسى يرحب بمقترح إدراج جريزمان فى صفقة لاوتارو

يكثف نادي برشلونة الإسباني محاولاته للتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من فريق إنتر ميلان الإيطالي لتدعيم هجوم البلوجرانا خلال الصيف المقبل.

أشارت صحيفة "دون بالون"الإسبانية، إن إنتر ميلان طرح فكرة التعاقد مع أنطوان جريزمان فى صفقة تبادلية مقابل إنتقال المهاجم الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لصفوف البلوجرانا.

أضافت الصحيفة، إن ليونيل ميسي نجم برشلونة يرحب بفكرة الصفقة التبادلية المقترحة من جانب إدارة النيراتزوري في حين تتبنى إدارة البارسا وجهة نظر مخالفة لما يدور في ذهن البولجا.

تابعت، إن ميسي يرى أن لاوتارو لاعب شاب و يتطور بشكل مذهل و يمكنه تقديم الإضافة في البارسا وقد يكون أكثر افادة لفريق ملعب الكامب نو مقارنةً بما قدمه جريزمان مع الفريق حتى الآن.

ومنح ليونيل ميسي إدارة برشلونة، الموافقة على التحرك ووضع جريزمان في صفقة ضم لاوتارو لكن إدارة البلوجرانا غير متحمسة للفكرة، وترفض المخاطرة بترك اللاعب المنضم للفريق من أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي، حيث ترى فيه تيري هنري بعد ظهوره بشكل جيد فى الجزء الثانى من الموسم.

من جانب أخر، كشفت تقارير صحفية عن مستقبل الأرجنتينى ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني، بعد الشائعات التى ترددت حول رحيله المحتمل فى نهاية الموسم الحالي.

ولا يزال ملف تجديد عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى المنتهى فى يونيو 2021 مع برشلونة محل شك كبير.

وكان كيكى سيتين مدرب برشلونة قد قال فى تصريحات صحفية منذ أيام قليلة عن مستقبل ميسى، "ليس لدى شك فى أنه سيبقى هنا، برشلونة لديه دائمًا مشروع ناجح مع أفضل لاعب فى العالم، لدينا خيارات أكثر من الآخرين".

وذكر موقع "أوك دياريو"الإسبانى، أن ليونيل ميسى أمامه حتى31 مايو لتفعيل البند الذى يسمح له بمغادرة برشلونة مجانًا، ومع ذلك سيتعاطف المهاجم الأرجنتينى أيضًا مع إدارته، ولا سيما مع الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وأضاف أن ليونيل ميسى لن يغادر برشلونة فى نهاية الموسم، وسيواصل مسيرته فى كامب نو لموسم واحد آخر على الأقل، لا سيما بسبب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة للنادى التى ستجرى فى عام 2021.

وشارك ليونيل ميسى فى 31 مباراة مع برشلونة بكافة المسابقات هذا الموسم، وأحرز 24 هدفاً و16 أسيست.