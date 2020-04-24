وكالة الرأي الفلسطينية صخور في أستراليا تكشف متى بدأت تتحرك قشرة الأرض! وكالة الرأي الفلسطينية توهجات غامضة زرقاء اللون في السماء وكالة الرأي الفلسطينية بعد محاولات استمرت سنوات.. سيدة تنجب توأما في سن الـ68 وكالة الرأي الفلسطينية مواقع تتيح لك كتباً إلكترونية جديدة مجاناً أو بأسعار زهيدة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تجبر المعلنين على تأكيد هويتهم قبل الموافقة على نشر إعلاناتهم وكالة الرأي الفلسطينية Skype يطرح ميزة جديدة لجذب مستخدمى Zoom.. وكالة الرأي الفلسطينية لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟ وكالة الرأي الفلسطينية 18 نصيحة تقدمها الصحة العالمية للصائمين فى رمضان لمواجهة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية اعراض كورونا عند الاطفال عديدة ومنها السخونية والإرهاق وكالة الرأي الفلسطينية ميسى يرحب بمقترح إدراج جريزمان فى صفقة لاوتارو
أخبار » الأسرة و المجتمع

لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟

24 نيسان / أبريل 2020 06:26

1
1


سنة عن الرسول صل الله عليه وسلم الإفطار على تمر،  وتناول التمر على الريق أثبتت الدراسات أنه يمد الجسم بالعديد من الفوائد الهامة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع "boldsky":
ما هي أهمية تناول التمر على الريق؟..سؤال يجب التعرف على اجابته للتعرف على الفوائد التي تعم علي الجسم لامداده بالعناصر الغذائية الهامة لك، ومنها التالي: 
 
- يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم وهذا يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه بشكل كبير. 
 
-الحد من تكوين الحصوات الكلوية. 
  تنظيم نسبة السكر في الدم والحد من ارتفاعه.
 
-من الاطعمة الهامة لصحة القلب والتمر يساهم بشكل كبير في تحسن صحة القلب والحد من التعرض للامراض  الخاصة به.
 
-يعمل على تنظيم نسبة الكولسترول والحد من ارتفاعه.
 
-نظرا لاحتوائه علي نسبة عالية من الكالسيوم  فهذا يعد مؤشر كبير للحفاظ علي صحة العظام والحد من تعرضه للكسور.
 
-من أهم الفوائد التي تعم علي الجسم بعد تناوله للتمر هو النشاط والحيوية وامداده بالطاقة.
 
واخيرا ينصح بتناول من 3 إلى 7 تمرات للحصول على فوائده.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تطلق مبادرة "همة شباب"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟