Skype يطرح ميزة جديدة لجذب مستخدمى Zoom..

يعتمد الملايين من المواطنين حول العالم هذه الأيام على تطبيقات مكالمات الفيديو الجماعية، وعلى رأسها Zoom وHouseparty و FaceTime وسكايب،إذ يأتى كل منهم بمزايا مختلفة تجذب شريحة من المستخدمين، لذا قرر Skype مؤخرًا طرح ميزة جديدة مستوحاة من Zoom فى محاولة لجذب مستخدمى تطبيق الفيديو الجديد، الذى نال إعجاب الكثيرين.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكى، يمكنك الآن إضافة خلفيات مخصصة لمكالمات سطح المكتب فى أحدث إصدار من Skype على أنظمة التشغيل Windows و Mac و Linux والويب، ويمكن القيام بهذا الأمر عن طريق التوجه إلى إعدادات الصوت والفيديو، لاختيار الخلفية التى تناسبك وتنال اعجابك.

لا تعمل الخلفيات المخصصة على إصدار Microsoft Store من التطبيق، بل ستحتاج إلى الحصول على ملف exe. القديم من موقع Skype على الويب أو استخدام إصدار الويب من الخدمة على Windows 10.

وتأتى هذه الميزة الجديدة من Skype بعد إطلاقه بالفعل خيار تعتيم الخلفيات أثناء مكالمات الفيديو، وهى الميزة التى أضافتها Microsoft أيضًا بتطبيقها Teams فى وقت سابق من هذا الشهر.

جدير بالذكر أعلنت شركة مايكروسوفت نهاية مارس الماضى، أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون مكالمات الفيديو عبر سكايب ارتفع بنسبة 70٪ خلال هذا الشهر، ليصل إلى 40 مليون مستخدم نشط فى الوقت الحاضر، تزامنا مع بقاء المزيد من الأفراد فى منازلهم بسبب تفشى الفيروس التاجي

وقالت الشركة فى منشور على مدونتها إن دقائق الاتصال من Skype إلى Skype قفزت بنسبة 220٪ عن الشهر السابق.

وأضافت الشركة أيضًا ميزات جديدة فى Microsoft Teams ، والذى يستخدمه أكثر من 44 مليون شخص كل يوم، مما يعزز استخدام تطبيق الدردشة بين العائلة والأصدقاء، وقبل أقل من أسبوعين، قالت مايكروسوفت إن استخدام Teams زاد بنسبة 110٪ فى الأشهر الأربعة الماضية