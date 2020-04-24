جوجل تجبر المعلنين على تأكيد هويتهم قبل الموافقة على نشر إعلاناتهم

قررت جوجل مطالبة جميع المعلنين بتأكيد هويتهم القانونية فى محاولة لزيادة الشفافية، فمنذ عام 2018، كان على المعلنين السياسيين تأكيد هويتهم، لكن قررت الشركة الأمريكية توسيع هذا الإجراء.

ووفقًا لموقع Engadget الأمريكي، ستفرض الشركة القاعدة الجديدة فى الولايات المتحدة فى البداية، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بضع سنوات قبل طرح المتطلبات فى جميع أنحاء العالم، لكن أوضحت جوجل أن المعلنين ضمن فئات معينة قد يتم إعطائهم الأولوية لعملية التحقق، ويشمل ذلك الترويج "للمنتجات والسلع والخدمات" (مثل البيع بالتجزئة، ووسائل الإعلام، والتكنولوجيا والسفر)، و"المحتوى الإعلامى أو الاستشارى أو التعليمي" (القضايا الخيرية والمشورة المالية أو الصحية المجانية، على سبيل المثال) والإعلانات ذات الصلة للصناعات المنظمة، مثل المقامرة ومنتجات الرعاية الصحية.

عندما يتم تنفيذ المتطلبات فى مواقعهم المحلية، سيكون أمام المعلنين الحاليين 30 يومًا لإرسال المستندات أو لن تعرض جوجل إعلاناتهم، وسوف يحتاجوا إلى إرسال أوراق تأسيس الأعمال أو الهوية الشخصية أو وثائق أخرى.

وبدءًا من هذا الصيف، ستتمكن من رؤية الاسم القانونى للمعلن الذى تم التحقق منه وبلد عمله عبر قائمة السياق فى الإعلانات.

كتب جون كانفيلد، مدير إدارة المنتجات فى جوجل لسلامة الإعلانات فى مدونة: "هذا التغيير سيسهل على الأشخاص فهم من يقف وراء الإعلانات التى يرونها على جوجل ويساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة عند استخدام عناصر التحكم فى الإعلانات".

ومن المرجح أيضًا أن يساعد التحقق من المعلنين فى تضييق الخناق على عمليات الاحتيال ونشر المعلومات المضللة من خلال الإعلانات.